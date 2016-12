Uke 50: Sterk julehandelsuke

Halden24

Mens julaften nærmer seg med stormskritt, er det mye som tyder på at norske forbrukeres julegaveinnkjøp har startet for alvor.

Omsetningen i uke 50 (12-18. desember) økte med hele 34,4 prosent fra uken før, i følge Kvarud Analyses julehandelsindeks.

– Dette er sterkere vekst enn forventet, og lover godt for desemberomsetningen for norsk handelsstand, sier Bror William Stende, bransjedirektør for faghandel i Virke i en pressemelding.

Fortsatt svakere enn fjoråret

Til tross for sterk vekst i julehandelen fra uke 49 til 50, ligger omsetningsveksten for de tre siste uke fortsatt lavere enn sammenlignbare uker i fjor, med en nedgang på 6,3 prosent. Også den siste uken leverte svakere resultater enn sammenlignbar uke i fjor, med negative 5,4 prosent.

– Nedgangen skyldes først og fremst kalenderforskyvningen, der vi ved utgangen av uke 50 i år har to store handledager mer igjen til julaften enn det var ved utgangen av tilsvarende uke i fjor, forklarer Stende.

– Samtidig har vi en ekstra handledag i romjulen sammenlignet med i fjor, noe som tilsier at vi får en god omsetning totalt sett i desember for norsk handel, heter det i pressemeldingen.

Tregere for hvert år

I uke 50 var omsetningsnedgangen i kjøpesentrene minst i Nord-Norge med 0,7 prosent. På Sørlandet falt omsetningen med 2,3 prosent, mens den på Vestlandet og i Trøndelag gikk ned med 5,4 og 5,7 prosent. Størst nedgang i uke 50 var det på Østlandet med 6,3 prosent.

– Vi hører fra mange kjøpesenterledere at julehandelen fortsatt ikke helt har kommet i gang, og det er mye som tyder på at norske forbrukere starter julegaveinnkjøpene litt senere for hvert år, sier Stende.

Shopping og servering

Serveringsstedene var de som leverte best resultater i uke 50 mot sammenlignbar uke i fjor, med en vekst på 1 prosent. Av butikkbransjene var utviklingen best innen hus og hjem der omsetningen gikk ned med 1,9 prosent, mens omsetningen i kles-, sko og veskebutikkene gikk ned med 4 prosent.

– Størst var nedgangen innen mat og drikke med 7,4 prosent, men det skyldes mye at vi ved utgangen av uken lå to dager nærmere julaften enn ved utgangen av uke 50 i år, sier Stende.

Det er en klart trend gjennom de siste seks ukene at det er serveringsstedene som leverer best resultater, med en vekst på 1,2 prosent fra i fjor.

– Nordmenn er tydeligvis blitt tilhengere av å kombinere shopping med å spise ute, sier Stende.

Hvor mye tar netthandelen?

Mens kjøpesentrene melder om foreløpig svakere tall enn fjoråret, melder postkontorene om overfylte hyller.

– Det er klart at norske forbrukere nå tar en stadig større andel av julegavehandelen hjemme fra sofaen og handler på nett. Også Click & Collect, dvs. at forbruker bestiller på nett og henter i butikk, har blitt stadig mer populært.

– For å unngå julehandelsrushet, stå i kø og risikere at butikkene er utsolgt for den varen vi ønsker, foretrekker stadig flere å handle i fred og ro hjemme fra sofaen, sier Stende.

– Det stiller stadig større krav til norske butikker om å ha gode netthandels- og leveringsløsninger, avslutter han.

Les også:

Nå starter 200 000 menn jakten på julegavene