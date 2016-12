”Tønnesen” endte sine dager i romjula

Halden24

Av Egil Torgersen

Utdrag fra boken ”Dammer og Haugfolk”.

Katten ”Tønnesen” var gatas skrekk, og var oppkalt etter mestertyven Elias Tønnesen.

Med sin noe avkortede hale og et halvt øre på den ene siden, og med stadig blodstenk i barten var han på matjakt sent og tidlig.



Intet matfat kunne føle seg trygt, og særlig luktet han seg fram til middagsbordet om det sto ubevoktet et øyeblikk.



Alle rotter, og også andre katter, ble lett bytte for ”Tønnesen” om han trengte å kvesse klørne.

Skuddpremie

Det var utlyst skuddpremie på ”Tønnesen”, men den eneste som hadde skarpe skudd på Damhaugen var så vidt vites bare gamle Agust Hoel.

Han voktet eplehagen fra sitt bryggerhusvindu kveld og nattetid og var ikke villig til å ofre skudd på en katt.

Dessuten var ”Tønnesen” den som holdt rent på utedassen for rotter.

Sunnhets-Karlsen legger ut rottegift



Kommunens sunnhetsbetjent ble kalt for "Sunnhets-Karlsen". Han visste råd mot rotter og annet utøy.



På veggen ved Brekkegården og veggen ved meieriutsalget ble det slått opp plakat om utlagt rottegift.



Dette tok knekken på både rotter og katter, men ikke ”Tønnesen”.

Med sine store, glassklare, kloke øyne, og med en intelligens som kunne misunnes også av tobente, unngikk han denne tragedien.

”Tønnesen” og fru Brekke på Delikatessehjørnet var ”godvenner”. Her vanket det rett så ofte en fiskebolle langet ut gjennom dørsprekken.

Selv om de var gode venner likte ikke ”Tønnesen” å bli strøket over hårene etter ryggen. Den som prøvde seg på det burde telle fingrene etterpå.

En hel okse landet på trappa

Fast tilholdsted for ”Tønnesen” var derfor ofte på trappa til Delikatesseforretningen.

En dag han satt på trappa og ventet på sin fiskebolle kom bussen til Bjørkebekk, som kjørte veien om Damhaugen på vei hjemover.

Bak hadde den en stor tilhenger full av tomme melkespann, som hadde vært på hovedmeieriet i Svenskegata for å bli tømt for melk.

På lasset lå også et stort slakt, en okse som var hentet på slakteriet på Mølen.

Akkurat i det bussen krysser Damstredet - Damhauggaten løsnet tilhengeren og feide rett inn i den store lyktestolpen.

Alle melkespann fløy gjennom luften, og etter kommer oksen. Alt sammen endte på trappa til delikatessen.

”Tønnesen” trodde trolig ikke sine egne store øyne, og han var nok i sjokktilstand da melkespannene klirret i veggen, og dernest at en hel okse landet på trappa.

Dette må ha blitt for mye for ”Tønnesen” for han hadde ikke flyttet seg ,og ble funnet død under oksen på trappa.

For en del av beboerne på Damhaugen var hendelsen en lettelse, men stor sorg hos gamle mor Torgersen, som eide katten.

”Tønnesen” ble begravet ved foten av det store Larsen-treet, som var hans faste utsiktspost når han var på jakt.

