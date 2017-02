Tista senter hyllet både seg selv og hverandre på Tista Award

Halden24

Senterleder Britt Brattli hadde, for andre år på rad, invitert til fest for alle ansatte, men for første gang kunne publikum være med å bestemme en pris; Kundenes favoritt.

- Det var veldig hyggelig at så mange som 800 ville være med å avgjøre publikumsfavoritten, og kunden har tatt seg bryet med å lage en liten

ordlek:

B – behjelpelig

Y-yter service

O-ordner for deg

U-undersøker og finner frem det du selv ikke hadde funnet frem

N-noe for enhver smak

G-glad når en går derfra med en pose i hånden.

Dermed ble det B-Young, med butikksjef Linda-Mari Olsen i spissen, som fikk historiens første publikumspris som ''Kundenes favoritt''.

- Det var veldig mange hyggelige tilbakemeldinger å få for butikken og for oss, forteller Brattli til Halden24.

Prisvinnere for 2016 ble:

*Årets butikk: Tilbords.

*Best på service (våren): Specsavers vant med et resultat på hele 5,45 av 6 mulige.

*Best på service (høsten): Vinneren ble Vinmonopolet, og de hadde et snitt på hele 5,6 av 6 mulige.

Har de premierte butikkene variert i sine pallplasseringer, eller er det oftest de samme butikkene som vinner hvert år?

Halden24 stiller senterleder Britt Brattli det spørsmålet.

- Det er ofte en sammenheng, men det er mange kriterier som skal oppfylles så det kan være litt variasjon på hvem som ligger på toppen i hver kategori, forteller senterlederen.

Hun forteller også at Tista Senter samarbeider med Markedsinfo på Hamar, og Markedsinfo har såkalte «mystery shoppere» som går på butikkbesøk.

Markedsinfo sjekker butikkene to ganger per år, og det er målbare resultater etter gitte kriterier.

- Denne gang var det stikkord som: førsteinntrykk, kundebehandling, eksponering/renhold/orden og senterets egne målepunkter, forteller senterleder Britt Brattli som legger til at denne undersøkelsesformen gjelder hele landet.

Landsgjennomsnittet er på 4,3,på en skala som går opp til 6, og Tista senter lå denne høsten på

- Tista senter gjør det knallbra, og noen av butikkene våre er helt eksepsjonelle, sier en stolt senterleder til Halden24.

2016 ble et svært godt år for Tista Senter, omsetningsmessig også.

De nådde det store målet de hadde satt seg. om å komme over 500 millioner i omsetning, og det klarte de.