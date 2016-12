Takk for meg og godt nytt år!

Halden24

I dag er det min siste dag i Halden24 som redaktør.

Min dugnadsjobb er gjort, og nå skal andre fra 1. januar 2017 ta over stafettpinnen og bringe Halden24 videre.

Hobby vokste til noe langt større

Etter å ha sluttet i NRK Østfold i mai i fjor, der jeg jobbet i 22 år som journalist med et særlig fokus på Halden, startet jeg opp Halden24 som Facebook-avis den 30. november 2015.

Facebook-avisen var ment å være en hobby ved siden av annet mediaarbeid jeg var involvert i.

Veldig fort ble Halden24 lagt merke til på Facebook, og det gikk ikke mange ukene før et par dusin følgere var blitt til et par tusen.

Så kom Internettsiden Halden24 opp å gå for rundt 12 måneder siden, nemlig den 29. desember i 2015.

Derfra og til og med i dag har Halden24 vokst raskt og mye, og per nå har vi 11.000 følgere på Facebook og rundt 20.000 unike brukere på våre nettsider de siste 30 dager.

Ble en nyhetsaktør i Halden

For min del skiftet dette karakter, da jeg så hvor mange mennesker som hektet seg på nettsiden rimelig fort, og det la på seg tusen på tusen av likere på Facebook.

Min intensjon var allerede fra tidlig på nyåret i år å bli lagt merke til på nyhetsformidling, og aller helst lage et bredt spekter av nyheter og komme ut først med nyhetene i Halden.

Min mening er at man kan ikke legge lista lavere enn det Halden24 har gjort til nå, dersom man ønsker å være en seriøs og aktiv del av nyhetsbildet i Halden i en tid, da nyheter popper opp på alle kanter 24 timer i døgnet sju dager i uken.

Med flere nyhetsaktører på banen i Halden er jo definisjonsmakten av hva som er en nyhet og hvor kjapt den skal ut til leserne fordelt på flere. Det er alltid bra med flere nyhetsaktører og at det ikke er et monopol, særlig for leserne.

Sammen med meg på Halden24-laget har jeg hatt veldig flinke og engasjerte mennesker, som hver på sitt vis har bidratt med debattinnlegg, kommentarer, «blålys-saker», portrettintervjuer, historiske saker, reportasjer fra Haldens mange kulturarrangementer og en drøss med flotte og spennende bilder.

Det ser det ut til at vi i Halden24 har lyktes med det å bli synlige, og pågangen av tips og henvendelser har vært svært stor og er økende, og vi har mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger for arbeidet vi har nedlagt.

Halden24-redaksjonen har hele veien vært i "dugnadsmodus" med en håndfull mennesker, som er patrioter for Halden, og det krever en hel del energi.

Jeg har ønsket at vi skulle få styrket vår redaksjon ytterligere med økt profesjonell hjelp, både for å avlaste meg og de øvrige, og for å kunne bedre vårt produkt til haldenserne.

Det har ikke lyktes meg å nå frem med mine argumenter om å styrke redaksjonen, og det tar jeg konsekvensen av.

Sammen med meg forsvinner også de fleste av de øvrige dugnadsarbeiderne.

Mye spennende å ta tak i her ved grensen

I et tidligere liv har jeg hatt gleden av å jobbe som kulturkonsulent og kinosjef i Halden, som reiselivssjef i byen vår og som leder av nærradioen Radio Halden.

Dette har vært hyggelige jobber i en fantastisk by, som har bragt meg i kontakt med utrolig mange flinke folk, som ønsker byen vår det beste.

Vi i Halden har med årene sett det vokse frem store arrangementer, som trekker tusener av tilreisende hit til oss. Fredriksten festning er åpnet nær sagt for helårsturisme, noe som også smitter over på næringslivet i Halden.

I alt dette ligger det muligheter for videreutvikling og nye arbeidsplasser. Her er det også masse spennende stoff å hente ut for pressen.

Med den beliggenheten Halden har, tett opp til grensen, et aktivt næringsliv med fyrtårnsbedrifter og en underskog av små og mellomstore bedrifter, med skog, hav, rik historie, aktivt kulturliv og en moderne by i vår midte er det mye å gre i for en journalist, og mye å glede seg over som innbygger.

«Gode tider for nyhetshungrige haldensere»

I juli i år skrev jeg en kommentar her på Halden24, der jeg pekte på at folk i Halden aldri har hatt så stor tilgang på nyheter fra vår egen by som nettopp nå.

I kommentaren «Gode tider for nyhetshungrige haldensere» nevnte jeg flere nye kanaler for nyhetsformidling i Halden.

Halden kommune satser mer offensivt med sin informasjonsvirksomhet både på Facebook, nett og via en ny app, nettavisen KanDuSi vokser og bidrar med mange fine saker, og nylig kunne vi se at TVHalden blir til TVØstfold.

Halden24 er et nyttig gratis-supplement til Halden Arbeiderblad, og det gleder meg som journalist å se at en representant for redaksjonsledelsen i HA overfor fagbladet Medier24 i høst slår fast om egen avis;

«Det er lett å bli litt sedat og i litt for stor grad planlagt. Vi kastet oss aldri rundt på saker så mye som vi gjør nå - det er bra.»

Det i seg selv er oppløftende synes jeg, at man nå fra HAs side kommer med nyhetene mens de er en nyhet, og at det er andre enn bare HA som også bidrar til økt bredde i nyhetsformidlingen. Det har vi alle sammen glede av her i Halden.

Mange som skal ha takk

Jeg vil ved dette årsskiftet 2016/2017 passe på å takke alle dere som har kommet med oppmuntrende ord underveis i dette første leveåret for Halden24.

Takk også til alle dere som tipset om saker og nyheter, og dermed har bidratt til at vi har kunnet være aktuelle med stoff fra Halden24 sju dager i uka de siste 12 månedene.

Samtidig vil jeg takke de annonsørene, som støttet opp om oss, da vi var i oppstartsfasen og trengte økonomisk støtte for å få mer fremdrift.

Til sist vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle et riktig godt nytt år.

Med vennlig hilsen

Rainer Prang