Steinfeld innfridde

Publikum møtte opp og fikk med seg den meget engasjerte og profilerte Steinfeld.

Steinfeld arbeidet i NRK i 37 år, hvorav 18 år som korrespondent i Moskva. Han har også vært NRKs korrespondent på Balkan med sete i Budapest og Beograd.

Steinfeld har mottatt en rekke priser for sitt arbeid og høster også applaus for sitt foredrag som i går skapte latter, forundring og overraskelser. Steinfeld har kommet tett på russiske storheter som Putin, Gorbatsjov og Jeltsin og viste en imponerende innsikt i Russland og ikke minst fortalt på en god måte.

Steinfeld er utdannet lektor i sovjetrussisk og økonomisk historie (Cand.philol) fra Universitetet i Bergen, og han studerte i Warszawa, Sarajevo og i Moskva. Han har i årevis forelest på NHHs Executive Master courses i internasjonalt lederskap. Steinfeld har utgitt 12 bøker, og han er tildelt Cappelenprisen, Peer Gynt-prisen, Narvesenprisen, Skandinaviska Journalistprisen og er innehaver av Litauens frihetsmedalje. I dag er han partner i kommunikasjonsbyrået Corporate Communications AS.