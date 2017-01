Raga spiller kun i Halden

Halden24

Raga Rockers starter turneen 6. januar på Rockefeller og deretter går det slag i slag. Bergen, Stavanger, Kopervik, Trondheim, Ålesund, Kongsberg, Kristiansand før frontmann Michael Krohn og resten av Raga ankommer Halden 3. februar. Den eneste konserten bandet spiller i Østfold.

- Et av landets største, beste og viktigste band kickstarter konsertåret 2017 med en sjelden og eksklusiv klubbturne. I 35 år har Michael Krohn & co gitt sitt hengivne publikum solide doser rock gjennom 12 studioalbum og et hundretalls konserter, melder Brygga Kultursal.

Raga Rockers er ett av Norges store rockeband og ble stiftet i 1982, av Michael Krohn.

Sist bandet ga ut et studioalbum var i 2013, "Faktor X", men er i vinden etter at Christer Falck dro i gang et stort hyllestprosjekt hvor en rekke norske artister spilte inn Raga-låter som endte opp i en vinylboks "Sannhet på boks" med knappe 140 låter.

