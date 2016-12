Polsk bonde smuglet amfetamin

Halden24

Den polske mannen, som er født i 1989 og har oppgitt yrke som bonde i hjemlandet, kom over Svinesund den 21. november i fjor midt på lyse dagen.

Tollerne vinket ham inn og i bilen ble det funnet 1201,8 gram amfetamin, 1178 tabletter inneholdende MDMA, 29,78 gram MDMA, 1990 tabletter inneholdende 2C-B, 1000 ruter inneholdende 2C-B-NBoMe og 2C-C-NBoMe og 120,3 gram cannabis sativa.

Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten.

Aktor ville ha tre års fengsel

Retten slutter seg til forsvarers vurdering av at ved utmåling av straff skal foretas en samlet vurdering av hvilken straff innførsel av det samlede beslaget medfører, dvs. narkotika tilsvarende 1 550 gram amfetamin.

De ikke analyserte rutene og marihuanaen får ikke betydning ved utmåling av straff.

Retten antar at straffenivået som utgangspunkt ligger i området 3 år. Borgarting lagmannsrett uttalte i dom av 01.03.2016 at "befatning med i underkant av to kilo amfetamin kvalifiserer i utgangspunktet til en straff av fengsel i om lag 3 år".

I denne saken mener Halden tingrett det gjør det seg gjeldende flere formildende omstendigheter.

Amfetaminet (ca 1200 gram) hadde en lav styrkegrad og retten antar at det på den bakgrunn gjøres et skjønnsmessig fradrag på et halvt år.

Siktede erkjente tidlig straffeskyld og har samtykket til samtlige fengslinger. At rettsvesenet er spart for ressurser er klart.

Selv om siktede har lagt til rette for en rask avgjørelse av straffesaken mot seg, har han måttet sitte 13 måneder i varetekt i et fremmed land. Dette er åpenbart belastende for ham.

Strafferabatt på 30 prosent

Det kan reises innvendinger til progresjonen i saken under etterforskningen, fordi analysearbeidet har tatt unødvendig tid. Retten er enig med forsvarer i at her skal det innrømmes en følbar strafferabatt.

Retten mener etter rettspraksis at de formildende omstendighetene skal vurderes samlet og skjønnsmessig. Det vil si at det ikke skal foretas en summering av prosenter, knyttet til hvert enkelt formildende moment som gjør seg gjeldende ved fastsettelse av straff.

Retten har kommet til at siktede bør innrømmes en samlet strafferabatt på rundt 30%.

Etter dette settes straffen til fengsel i ett år og ni måneder. Til fradrag går 394 dager for utholdt varetekt.

Inndragning

Vilkårene for å inndra siktedes bil er oppfylt. Bruk av bil fremstår som nødvendig og derfor fremtredende ved gjennomføringen av den straffbare handling, nemlig innførsel av narkotika, jf. straffeloven (2005) § 69 første ledd c), jf. andre og tredje ledd.

Inndragning er nødvendig for effektiv håndheving av straffebestemmelser om narkotikasmugling, også fordi bilen var tilpasset den kriminelle handlingen.

Inndragning fremstår ikke som et uforholdsmessig inngrep, ifølge Halden tingrett.

Siktede har samtykket til inndragning av mobiltelefon og vilkårene for dette er oppfylt, jf. straffeloven (2005) § 69 første ledd c), jf. andre og tredje ledd.

Tap av føreretten i Norge for alltid

Siktede har samtykket i tap av førerretten i Norge.

Etter førerkortforskriften § 11-3, jf. tapsforskriften § 2-6 nr. 3 angir at tapstiden i slike tilfeller bør fastsettes for lengre tid eller for alltid, der bilen har vært brukt til narkotikaforbrytelse.