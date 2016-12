Polet åpent på nyttårsaften

Halden24

I mars i år ble det avklart at Vinmonopolet kan holde åpent på påskeaften, pinseaften og nyttårsaften.

Regjeringen ønsket også å holde åpent på julaften, men dette ble det ikke noe av.

Ordningen ble innført den 1. august i år, og i praksis blir nyttårsaften den første dagen den nye ordningen gjelder.

Pressesjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl, tror pågangen vil ligne en vanlig lørdag.

– I år har vi også en gunstig handelskalender, og vi har faktisk fem åpningsdager denne romjula, mot tre dager, som vi normalt har. Vi tror salget kommer til å fordele seg over flere dager, og at det dermed blir litt mindre trøkk i butikkene enn normalt. Samtidig vil nok salget ligge litt over det som er vanlig i romjula, særlig fordi vi har åpent på nyttårsaften, sier han til Romerikes Blad.

Nordahl tror ikke folk kommer til å drikke mer av at det er åpent nyttårsften på Vinmonopolene, men at det kan gi mindre grensehandel og redusert salg av øl.