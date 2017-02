Plan: - Aldri opplevd maken

Halden24

Videoen, som er et sterkt møte med Safia Abdi Haase, er sett over 600.000 ganger og fortsatt deles den i ekspressfart.

- Det er helt vanvittig. Vi har aldri opplevd maken. Innlegget har nå en rekkevidde på 1,5 millioner, sier informasjonssjef i Plan International Siv Meisingseth.

Videoen tar opp temaet om omskjæring og kvinners rettigheter. Innlegget har fått over 700 kommentarer og er tirsdag kveld delt nesten 7000 ganger. Meisingseth tror det er flere årsaker til at innlegget spres så raskt.

- At det jenter i 2017 blir kjønnslemlestet opprører mange, det er helt sikkert. Men når Safia forteller sin sterke historie så får du et bilde av hvor groteskt dette er. I tillegg er Safia en varm og utrolig flott kvinne som forteller sin historie helt uten filter. Det er utrolig modig gjort, for dette er sårbare ting og ikke minst veldig intimt, sier Siv Meisingseth.

At Plan har suksess med Facebook-innlegget er kanskje ikke helt tilfeldig. Organisasjonen har 136.000 følgere på Facebook og satser knallhardt på å spre sitt budskap i sosiale medier.

- Vi bruker mye sosiale medier og har ansatt folk for å ta seg av den biten. Når vi får denne rekkevidden så ser vi nytten av sosiale medier, sier Siv Meisingseth.

Se hele innlegget her: Det var i forbindelse med den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse videoen ble lastet opp og Plan la også ut en sak på nett.

I saken forteller Safia Abdi Haase sin historie, om da hun selv ble lemlestet.

- Da jeg begynte å blø, helte de sprit i såret mitt.

Les hele saken her

I følge Plan er det minst 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag som er blitt kjønnslemlestet. Hvis denne trenden fortsetter, vil antallet tenåringsjenter tilnærmet tre ganger Norges befolkning, det vil si 15 millioner, bli utsatt for kjønnslemlestelse innen 2030.

- Det hører ikke noe sted hjemme, sier Haase som jobber aktivt mot praksisen.

- Det å se at endring skjer, det er det som driver meg, sier hun.