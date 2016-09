På stram vaier med 67-modell Comet

Halden24

Søndre Skjeberg Motorklubb har gjennom 14 år arrangert mopedløpet Stram Vaier.

Lørdag formiddag er det ventet opp mot 500 mopedister ved Ingedal grendehus på Høk mellom Halden og Sarpsborg ved «gamle E6», der starten går klokka 11.00.

Tradisjonelt myldrer det av mopeder av alle årganger og størrelser, som deltar i det 6,3 mil lange løpet.

Folk kommer fra sør, øst og vest i Norge, Sverige og Danmark. Reglene er enkle, og det eneste kravet er at mopeden din er produsert før 1980.

Startet med en ramme

Kjell Ivar Nythe fra Halden er en av de som har deltatt og skal delta i «Stram Vaier».

-Jeg kommer til kjøre min Comet, som er en 1967-modell, forteller han.

Kjell avviser at han er moped-nerd, men bekrefter at han for tiden eier fire mopeder og en Honda 750, og at han har eid adskillige mopeder fra tidlig i tenårene og til nå.

Den blanke og skinnende Cometen han skal kjøre fikk han tak i i desember i fjor.

-Du kan si jeg startet med en tom ramme og en motor. Jeg har søkt på internet og skaffet deler, og litt etter litt satt mopeden sammen, forteller han.

Blank og vakker er 67-modellen, og Kjell har pusset, lakkert og klargjort alt selv.

-Det er morsomt å ha noe å pusle med, og en moped er håndterlig å pusse opp sier han.

Kjells moped er en 50 kubikker, og har plass til to personer på sadelen.