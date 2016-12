Østlendinger har økende tillit til gjenvinning

Halden24

Av Pressenytt

– Dette er den beste forsinkede julegaven vi kunne fått. Folkets tillit er helt avgjørende for at dagens retur- og gjenvinningsordninger kan fungere i fylkene på Østlandet, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.



En fersk måling foretatt av Ipsos i årets fjerde kvartal viser at bare 10 prosent av innbyggere på Østlandet tviler på at drikkekartongene som leveres inn faktisk blir materialgjenvunnet. I 2015 lå tallet på 14 prosent.



– Vi jobber hardt med å få husstandene til å bli enda mer bevisste på å sortere avfallet sitt. Det meste av emballasje du bruker kan materialgjenvinnes, men det betinger likevel at du er motivert til å gjøre denne innsatsen. Derfor er det godt nytt for miljøet at stadig flere får tillit til det viktige gjenvinningsarbeidet, sier Røine.



VIKTIG AVFALL. Kartongen som gjenvinnes i Norge hvert år tilsvarer nesten energiforbruket til alle som bor på Lillehammer.



Sparer en østlandsby i energi



Kartonger som kildesorteres går til materialgjenvinning og blir til nye kartong- eller papirprodukter. Fibrene i en drikkekartong kan gjenvinnes og gjenbrukes 6-7 ganger.



– Hvert år samler vi inn over 35 000 tonn kartong på landsbasis. Ved å gjenvinne disse kartongene sparer vi nesten 140 millioner kWt, som omtrent tilsvarer det årlige energiforbruket til alle som bor i en ganske stor by på Østlandet, som Kongsberg, Horten, Lillehammer eller Halden, sier Røine.



I fjor ble 62 prosent av alle drikkekartongene kildesortert av forbruker og gikk dermed til materialgjenvinning, og denne andelen øker hvert år. Det viser tall som Grønt Punkt Norge har rapportert inn til Miljødirektoratet.

Grønt Punkt Norge:

Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Selskapet drifter også returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.

Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.