– Østfold er gjenoppdaget

Halden24

Av: Kristine L. Andreassen & Paul Norberg

Våren 2016 fikk Halden-ordføreren fra Høyre stor medieoppmerksomhet, også i riksmediene, da han skrev en krass kronikk om Østfold, som det fylket Stortingspolitikerne glemte. Det førte til en debatt om gjennomslagskraften til Østfolds stortingspolitikere, og om samferdsels- og helsesatsinger som ble nedprioritert i Østfold. Mens andre deler av Norge til stadighet fikk positive meldinger fra storting og regjering om store satsinger.

Ut av bakevja

Men så kom statsbudsjettet for 2017, og da skjedde det noe:

– Veksten i kommunenes frie inntekter ble høyere for de fire største bykommunene i fylket, og det var bare Oslo som fikk bedre uttelling. Vi har i tillegg fått midler og løfter om gjennomføring av større samferdselstiltak, og det blir feil å si at vi fortsatt er i bakevja, sier Thor Edquist.

Han er tidligere roer på høyt nivå i Norge, og har rodd dobbeltsculler i konkurranser utenlands med det norske flagget på brystet. Han er også glad i å bestige fjell, og har vært oppe på 6.300 meters høyde i Nepal. Og skiferdighetene hans har så langt ført til at det ni mil lange Vasaloppet i Sverige er blitt gjennomført ti ganger. Det er derfor en veltrent mann som regjerer fra ordførerkontoret i Halden.

– Skarpt skille

Hans filosofi er å styre kommunen som et stort selskap, hvor ordføreren er styre­­­­leder, mens råd­­mannen er administrerende direktør.

– Min viktigste oppgave som ordfører har vært å skape et nytt styringssystem i Halden kommune. Vi satte et skarpt skille mellom politikk og administrasjon, og lot rådmannen få anledning til å ansette dyktige fagfolk til å lede de mange feltene som en kommune skal betjene. Vi gjorde en slutt på en drepende detaljstyring av kommunen. Når dyktige mennesker får eierskap til sine fagområder, så er det utrolig hvor gode resultater det er mulig å oppnå. Da vi overtok styringen etter Arbeiderpartiet i 2011, hadde kommunen et stort underskudd. Kommunen havnet i Robekregisteret, sier han.

Robek er et fryktet begrep i det offentlige Norge. Det er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommunene blir på en måte satt under økonomisk administrasjon, og må legge en økonomisk plan for må komme seg på fote igjen.

– 90 prosent av kommunens utgifter er lønnskostnader. Vi har effektivisert driften, slik at det nå er 120 færre årsverk enn det var før vi tiltrådte. De to siste årene har kommunen gått med små overskudd. Og i 2016 går vi mot et driftsoverskudd på 40 millioner. Men vi er nødt til å nedbetale oppsamlet underskudd fra tidligere år, noe som er innbakt i budsjettet. Dermed ser det ut som om vi går i null, fordi driftsoverskuddet går til nedbetaling. Det vil ta lang tid før vi ute av Robekregisteret, men vi er på rett vei, mener Thor Edquist.

– Vil synliggjøre byen

Thor Edquist har en noe uvanlig politisk karriere. Han er 62 år, men ble politiker for bare fem år siden. Da skrev han engasjerte leserbrev i Halden Arbeiderblad som privatperson. Standpunktene sammenfalt som oftest med Høyres program, og han har alltid stemt på Høyre. På bakgrunn av engasjementet fikk han tilbud om listeplass til kommunevalget i 2011, og da havnet han like godt på toppen av lista. Valget ble oppfattet som et protestvalg, og Halden Høyre fikk hele 34,4 prosent av stemmene. Fire år etter fortsatte framgangen, og Høyre endte opp med en uttelling på hele 39,6 prosent.

– Økonomisk edruelighet har vært resepten, sier Edquist.

– Det er så enkelt som at også en kommune må ha flere inntekter enn utgifter. Dette sa vi i valgkampen, og vi har unngått å love mer enn vi kan holde. I 2017 skal vi bygge en ny skole, som skal erstatte to nedslitte skoler. Vi har synliggjort for departementet at dette vil føre til billigere skoledrift, og dermed har vi fått tillatelse til denne satsingen. Vi skal også bygge et nytt demenssenter. En ny idrettshall blir bygd ved hjelp av delfinansiering med Østfold fylkeskommune, forteller Thor Edquist.

Han er opptatt av å synliggjøre byen overfor resten av landet, og har fått god drahjelp av TV-program som «Farmen» og «Allsang på grensen». Dette har ført til økt turisttilstrømning og også interesse for Fredrikstens festning.

– Turisme gir kjærkomne inntekter til næringslivet, og kommer hele lokalsamfunnet til gode, sier ordfører Thor Edquist i Halden.

Ti kjappe:

1. Ribbe eller pinnekjøtt?

– Pinnekjøtt.

2. Juleøl eller julebrus?

– Juleøl.

3. Riskrem eller karamell­pudding?

– Riskrem.

4. «Tre nøtter til Askepott» eller «Mikkes jul i Andeby»?

– Mikkes jul.

5. Tur i skogen eller sofaen første juledag?

– Tur i skogen.

6. Film: «Olsenbanden» eller «Love Actually»?

– Ingen.

7. Julehefter eller godboka?

– Godboka.

8. Festivitas eller avslapping nyttårsaften?

– Festivitas.

9. Sport eller kultur i romjula?

– Ser på alt av ski.

10. Jobb eller fri i romjula?

– Stort sett ledig.