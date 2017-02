Ordføreren mener haldenserne kan takke seg selv for nedleggelsen

Halden24

- Jeg har sagt det før, og gjentar det igjen. Jeg oppfordrer haldenserne til å bruke cafeen. Hadde nok haldensere gjort det, ville ikke dette vært en sak nå, sier ordfører Thor Edquist.

Fylkesmannen støtter kommunens vedtak om å ikke gi driverne av Erlandsens Conditori såkalt Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I kroner og øre tilsvarer det 450.000 kroner. Uten dette tilskuddet klarer de ikke å drive konditoriet som nå er lagt ut for salg.

Erlandsens Conditori eies og drives av tre personer med funksjonshindringer og er avhengig av BPA for å drive. I går la de ut denne meldingen på sin Facebookside:

"Til våre trofaste kunder. Vi beklager å måtte meddele at vi nå dessverre må vurdere å selge driften av Erlandsens Conditori. Om vi ikke får solgt Erlandsen vil styret behandle dette på nytt. Mange har kjempet for Erlandsen i 4 år, og vi er evig takknemlig for alle som har stilt opp. Fylkesmannen opprettholdelse av kommunens avslag på BPA søknaden er grunnen til dette..."

Saken om Erlandsens Conditori har skapt enormt engasjement, ikke bare i Halden, men også folk fra store deler av landet har engasjert seg.

Facebooksiden "Støtt Erlandsens Conditori" har 7000 følgere og Frøydis Blok som er en av administratorene er overveldet over engasjementet saken vekker.

- Vi ser at det folk fra store deler av landet som er med. Jeg tror det er i solidaritet at folk er med og et uttrykk for en holdning, og det er veldig hyggelig, sier Frøydis Blok som også mener at det er viktig å gi de som har funksjonshindringer hjelp til å utøve yrker som også er ute blant folk, og ikke på bakrommet.

I Halden kommune er det ikke funnet rom for å viderebringe støtten til Erlandsen Conditori. Ordfører Thor Edquist støtter kommunens vedtak.

- Saksbehandlerne i Halden kommune har tolket det nasjonale regelverket korrekt. Det er Fylkesmannens stadfestelse et bevis på. Fylkesmannen er som kjent Statens forlengede arm i Østfold, sier Edquist og legger til at han ikke liker utfallet av saken.

- Jeg synes også det er trist at den tradisjonsrike cafeen legges ned, men jeg håper alle er enige om at vi uansett skal følge regelverket, sier ordføreren.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Arve Sigmundstad, synes det hele er leit, og mener høyresiden i Halden svikter de svake.

- Jeg synes dette er en trist sak for Halden, og jeg savner et politisk engasjement fra høyresiden for å ivareta sosialt entrepenørskap og nytenkning for å ivareta de som faller utenfor de ordinære arbeidslivet.

Ordfører Thor Edquist mener det stikk motsatte.

- I Halden arbeider vi for mest mulig likebehandling og for å ha et best mulig tilbud også til denne gruppen mennesker. Vi har derfor hele fem forskjellige dag- og arbeidstilbud, et tilbud som er blant landets beste og som også Fylkesmannen har sagt er meget godt, avslutter Thor Edquist.