Om å tro på folk

Av: Arve Sigmundstad, stortingskandidat, Arbeiderpartiet

Alt for ofte opphøyer vi politikken til noe svevende og teoretisk. Vi bruker et språk som skaper distanse. Vi fjerner oss fra folks hverdag, og oppmerksomheten rettes mot systemene, rapportene og budsjettkolonnene.

Det er lettere å sitte i et møterom å mene noe om hvordan folk skal rapportere om jobben som er gjort, enn å jobbe frem de politiske løsningene for morgendagen.

Vi må tro på folk. Vi må gi folk mulighet til å lykkes i jobbene sine. Vi må la læreren være lærer, sykepleieren må få være sykepleier – og omsorgsarbeideren må få anledning til å vise omsorg uten å være styrt av skjemaer og stoppeklokker.

Folk i dette landet er ansvarlige, kunnskapsrike og engasjerte. Folk velger å bli leger, ingeniører, bussjåfører eller fagarbeidere – og folk liker å se at den jobben de gjør betyr noe for et større fellesskap.

Likevel har vi politikere utstyrt oss med et byråkrati som vokser, rapporteringsregimer som flytter fokus fra oppgaven som skal løses, til rapporten som skal skrives.

På kontorene sitter økonomene og byråkratene som bestemmer hvor mange minutter som skal brukes på å vaske en rumpe, eller lære femåringen å lese – fordi vi politikere har bedt dem om det.

Det offentlige forfallet vokser, manglende vedlikehold av skolebygg, rådhus og biblioteker skriker mot oss. Vi politikere svarer med forventninger om enda mer avanserte systemer for avviksrapportering og grafer som viser verdiforringelsen – som vi kan ta med oss inn i møterommene. Vaktmestrene som pleide å drive vedlikehold, synes å være glemt.

Slik kan vi ikke ha det lenger. Vi må tro på folk, vi må gi folk muligheten til å gjøre jobben sin, og til å lykkes med jobben sin.

Som politikere må vi bruke kreftene våre på hvordan vi best kan møte fremtiden, og alle de hverdagene som ligger foran oss.

Og, så må vi la læreren bruke tiden sammen med barna, og omsorgsarbeideren må få bruke tiden på å gi omsorg – frigjort fra vår iver etter å få servert glansede rapporter og avviksskjema. Men kanskje aller viktigst, vi må begynne å ansette vaktmestre igjen.

En slik omlegging vil kreve aller mest fra oss – som er politikere. Men det er flinke folk i dette landet. Folk som kan faget sitt, som har yrkesstolthet og kan jobben sin. Jeg er sikker på at om folk får lov til å ta ansvar, gjøre egne vurderinger – og disponere tiden sin uten for mye innblanding fra oss politikere, så vil det gå bra. Jeg har trua.