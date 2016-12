Nyttårs kunstløp på Grønland

Halden24

Av Egil Torgersen

På nåværende industri- og handelsfelt Grønland i Halden var det allerede ved århundreskiftet et yndet sted for isbane.

Daværende isdronning Sonja Henie var også på besøk her.



Trolig var hun både i Halden i 1926 (bildet øverst i saken) og på 193o-tallet.

Kombinasjonsbane

Om sommeren ble banen brukt som fotballbane, og Halden Tennisklub hadde klubbhus og bane her.

Det var først i 1917 kommunen fikk i gave fra Rød Herregård tomt til nåværende Halden stadion.

Det tok noe tid før banen ble opparbeidet, fordi kommunens økonomi også på den tiden var dårlig.



I vinter ble det sprøytet i Busterudparken mens det var på det kaldeste.

Isbane på skolestadion?

Det har gjennom årene vært på tale å anlegge is på skolestadion.

Halden er nå en av de få byer som ikke har denne innretningen utendørs vinterstid, og kanskje er det slik at vår ishall ansees for å være "is nok".

Det er også vært forsøkt sprøytet i Busterudparken, i ballbinger og på enkelte mindre baner både i Sponvika og i Knardal. Men noen dimensjon over isflaten, som den man hadde på Grønland, kan det jo ikke bli.

Men med tiden er det jo mulig?

