Nordmenn elsker å dra på hyttetur til Sverige

I juli 2016 var det 13.400 flere «norske» overnattinger i Sverige enn i samme måned i 2015, og stadig flere av de norske gjestene velger å innkvartere seg på hytter.

Sammenlignet med fjoråret har antallet norske gjestenetter på leide hytter nemlig økt med 4,2 prosent frem til november i år.

Campingplassene holder også sin populære posisjon, med nesten 2 millioner overnattinger fra nordmenn i 2016.

– Det er en sterk hyttekultur i Norge, og Sverige kan skilte med mange fine «sommarstugor» i idylliske omgivelser. Sverige har dessuten en rekke campingplasser med både flotte hytter, mange fasiliteter og høy standard, forteller Thomas Johansson, landssjef i Visit Sweden Norge i en pressemelding.



Mange nordmenn finner veien til strendene i Skåne syd i Sverige. Conny Fridh/imagebank.sweden.se



Rekordmange nordmenn i Skåne

Visit Swedens statistikk viser videre at det er Skåne som hadde størst økning i kampen om de norske gjestene i 2016. Regionen i Sør-Sverige har nemlig aldri hatt så mange norske gjestenetter som i år, med en økning på 6,2 prosent fra 2015.

I Skåne er camping spesielt populært: En tredjedel av de norske gjestenettene i Skåne fant nemlig sted på campingplasser, noe som tilsvarer en økning på 18 prosent fra 2015.

– Vi ser at nordmenn stadig oppdager nye reisemål i Sverige, og økningen i Skåne er et godt eksempel på det. Regionen frister med et mildt klima, hvite sandstrender, åpent slettelandskap, gårdsutsalg, antikkbutikker og mange spennende mat- og kulturopplevelser både på landet og i storbyen Malmö, sier Johansson i pressemeldingen.

Han forstår godt at Skåne tiltrekker seg mange campingfantaster.

– I Skåne ligger alt til rette for å få den harmoniske sommerferiefølelsen. Her er du omgitt av vakker natur og en avslappende atmosfære som gir det pusterommet mange søker etter.

I tillegg til Skåne, ser også Småland – som blant annet kan skilte med fornøyelsesparker som Astrid Lindgrens Verden, campingøya Öland og sukkertøybyen Gränna – en økt interesse fra norske gjester.

Trofaste gjester

I 2016 var det totalt 725.000 flere overnattinger fra norske gjester i Sverige enn i 2008 – noe som tilsvarer en økning på 28 prosent.

Antallet norske overnattinger nådde riktignok tidenes topp i 2015, med en massiv økning på over 200.000 gjestenetter fra året før.

Fremdeles ser man at trykket fra norske besøkende holder seg på et høyt og stabilt nivå, med over 3,2 millioner overnattinger frem til november i år.

Statistikken baserer seg på overnattinger på hotell, vandrerhjem, campingplasser og hyttebyer.

I tillegg kommer alle de turistene som innkvarterer seg på private hytter, båter eller telt, og de millionene med nordmenn som drar til Sverige på dagstur.