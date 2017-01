Nav Halden dropper drop-in

Halden24

- Vi gjør det for å bedre tilbudet, sier avdelingsleder i Nav Halden, Jan Martin Haug.

Fram til nå har brukerne av Nav-kontoret i Halden hatt muligheten til å møte opp for å få hjelp der og da. Det har det blitt slutt på nå.

- Målet er at brukerne skal få bedre hjelp. Det er av respekt for brukerne og for at de skal få en best mulig tilpasset veiledning. Respekt og verdighet er viktige stikkord her, sier Haug.

Nå må brukerne enten bestille time på nett, eller ringe Navs telefon.

- Veldig ofte får de svar på nett eller på telefon, men når brukerne bestiller time så vet vi hva de er på jakt etter. Slik kan vi tilpasse møtene slik at de riktige veilederne møter dem. Nav er ganske komplekst. Når de møter opp uten avtale er sjansen stor for at de med den riktige kompetansen ikke er i front akkurat da. Vi gjør dette for å senke feilprosenten og for at brukerne skal få treffe de riktige folkene. Nav har en kanalstrategi som skal kanalisere brukerne til de riktige menneskene slik at de igjen får riktige svar, forteller Haug.

Fram til nå har det vært tre personer i skranken, men disse får nå andre oppgaver. Endringene vil ikke ha noen betydning på bemanningen.

- Nei, det vil det ikke. Men målet nå er at vi kan bli mer effektive og bruke våre ansatte der de er best. Vi skal fortsatt ha noen som hjelper de som kommer til en avtale eller lignende, men det blir ingen som møter dem i skranken.

Tiltakene vil trolig bety endrede åpningstider, i hvert fall på sikt.

- Vi har hatt cirka 110-120 drop-in hver dag. Vi har hatt litt fokus på dette den siste tiden og i går var det bare 58 som kom innom. Jeg tror dette skal gå veldig bra, og etter hvert vil det nok være helt naturlig at den fysiske åpningstiden synker. I Horten har de kommet langt med det samme som vi nå drar i gang og de har kun åpent en time om dagen, forteller Jan Martin Haug