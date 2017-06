Narkotika-reisen

Halden24

Med nær 500 gram av virkestoffet MDMA, som brukes i ecstasy, og 500 tabletter med det samme stoffet, ble en mann og en kvinne tidlig i 20-årene stanset ved Ingedalskrysset utenfor Halden 1. januar i fjor. Leiebilen ble tatt med til tollstasjonen på Svinesund, hvor tollerne fant det nevnte stoffet skjult i bilens dashbord.

Dette skulle bli starten på en omfattende narkotikatiltale mot til sammen fem personer, som nylig fikk saken behandlet over fire dager i Halden tingrett.

Kjørte følgebil

Smuglerturen til Nederland ble satt i verk da femtemann i gjengen, en kvinne (22), angivelig ble truet til å delta – på grunn av flere titall tusen kroner i gjeld for bruk av narkotika i festsammenheng. Hun kjørte fraktbilen sammen med en mann (24), som også hadde følt seg presset til å hente stoffet som følge av narkotikagjeld til de samme bakmennene. Bak de to på ferden gjennom Europa kjørte en medsammensvoren kvinne (27). Hun er av retten og fra vitneboksen beskrevet som reiseleder for den yngre kvinnen og seg selv da de reiste sørover for å hente stoffet.

Det var i den nederlandske hovedstaden at mannen (24) møtte sin passasjer (22) i fraktbilen for første gang, har han forklart i retten. Han skal ha fulgt med fra bilen da en av kvinnene hentet leveransen de skulle ha med seg hjem over grensa til Østfold fra en leilighet i Amsterdam. Selv ble han først lurt da han betalte den opprinnelige leverandøren fra sitt hotellrom natten i forveien. Narkotikaen så han nemlig ikke noe til etter det.

På vei hjem til Norge kjørte kvinnen (27) følgebilen, som før hver nye grenseovergang fikk et forsprang for å kunne varsle om eventuelle kontroller ved grensene. Hun ble avslørt da politiet sjekket 22-åringens utgående anrop fra mobiltelefon. Bilen hun kjørte hadde dessuten passert grensa like før leiebilen med narkotikaen. Dermed ble det en smal sak å spore opp følgebilens fører, som ble overrasket på sin hjemmeadresse i Oslo samme dag som beslaget ble gjort. Her fant politiet 193 gram hasj i gangen da de ransaket boligen, og kvinnen ble pågrepet.

– Truet faren

Følgebilen hun kjørte var lånt ut av to Oslo-baserte brødre, begge i slutten av 20-årene, som ifølge dommen er de to som bestilte stoffet fra Nederland samt planla og la til rette for smuglerturen. En av brødrene var opprinnelig kalt inn som vitne, men også han ble det senere tatt ut tiltale mot for medvirkning. Om disse var de virkelige bakmennene, har retten ikke fått klarhet i, men konkluderer med at de hadde roller som bakmenn for smuglerturen.

Det var i møte med disse brødrene i en Oslo-leilighet at den yngste kvinnen skal ha følt seg presset og truet til å reise til Nederland. I denne leiligheten fikk hun en telefonoppringning fra en person som truet henne og faren hennes, forklarte hun retten, som mener å ha bevist at samtlige fem domfelte var involvert i håndtering av penger som stoffet ble betalt med.

De tre involverte mennene er foruten smuglerturen nå også dømt for oppbevaring av narkotika. Det samme er den 27 år gamle kvinnen. En av de to brødrene er dømt for en rekke tilfeller av oppbevaring tidligere. Både den kvinnelige og den mannlige sjåføren er hver dømt til to års fengsel, mens føreren av følgebilen og den yngste av brødrene er idømt en fengselsstraff på to år og ni måneder. Den eldste av brødrene må sone i tre år.