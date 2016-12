Nabolandskanaler kommer på satellitt hos Canal Digital

Halden24

- Dette er noe vi og våre kunder har ønsket i lang tid og vi er selvsagt veldig fornøyde med å kunne tilby de største tv-kanalene fra våre naboland til alle som ser på tv via satellitt. Vi skal ha en tv-løsning hvor man finner alt på et sted. Fra 5. januar styrker vi kanaltilbudet slik at kundene også kan se tre svenske og tre danske tv-kanaler, sier Ragnar Kårhus som er administrerende direktør for Canal Digital i Norge.

Nabolandskanalene som satellitt-tv kundene med Familiepakken kan se fra 5. januar er SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, DR1, DR2 og Dansk TV2.

Sterke lokale produksjoner



De nasjonale kringkasterne i Norden produserer tv-innhold av høy kvalitet innenfor nyheter, drama, fakta og underholdning.

De tilbyr et rikt utvalg av lokalt tv-innhold som er produsert av nasjonale kringkastere med store ambisjoner og budsjetter.

Programmene kjennetegnes av høy kvalitet og gode lokale seertall.

De nye tv-kanalene blir tilgjengelig på den tradisjonelle tv-en og i strømmetjeneste på mobil, nettbrett, web og Apple TV