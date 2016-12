Motörhead-ikon til Tons of Rock!

Halden24

Phil Campbell and The Bastard Sons er bekreftet til Tons of Rock fredag 23. juni.

Phil Campbell er best kjent som gitarist i Motörhead.

I over 30 år var han også en av bandets sentrale låtskrivere og har blant annet noen av rockehistoriens største hits som “Orgasmatron” og “Rock Out” på samvittigheten.



Kona lite begeistret for nytt bandnavn

-I’m really blessed with three of my kids, all the bastard sons are my children except for Mr. Neil Star, who is the singer. To my knowledge, he’s not my offspring. But the two boys are. My wife didn’t like the change of name from the all-star band to The Bastard Sons. She didn’t speak to me for three days.

– It actually wasn’t my idea, my kids came up with the idea. My wife wasn’t too pleased with the change of name. She’s getting used to it now, I think, forteller Phil Campbell om bandnavnet.

Rockepappa



Med Lemmys død er Motörhead historie.

Phil Campbell skriver ny historie og har han fått med seg sine tre sønner Todd, Dane, og Tyla i tillegg til Neil Starr på vokal.

Sammen utgjør de Phil Campbell and The Bastard Sons.

I november kom den første EPen med dundrende hardrock til glede for fansen.

Drømmen om Motörhead og Alice Cooper magi

-Siden starten har vi alltid hatt en drøm om å få Motörhead til Fredriksten Festning. Men Lemmys bortgang gjorde dette umulig. Men nærmere rockeguden og de klassiske låtene kommer vi ikke. Alice Cooper skapte et magisk øyeblikk når han i sommer hyllet sin avdøde venn med en strålende versjon av Ace of Spades på festningen.

– I 2017 skal vi endelig få oppleve flere av hardrockens største låter når Phil Campbell and the Bastard Sons kommer til Halden med udødelige klassikere og et nytt materiale som låter fantastisk, sier bookingsjef Jarle Kvåle i en pressemelding.

Massivt og sterk program



Phil Campbell and The Bastard Sons føyer seg inn i rekken av gode bookinger til neste års Tons Of Rock.

Tidligere bekreftet festivalen at metalgudene i Slayer og Five Finger Death Punch som for øyeblikket er et av verdens største metal band også kommer til sommerens festival.

I tillegg er multikunstneren Rob Zombie og punkheltene i Blink-182 bekreftet for første gang til Norge. Videre er Emperor og Sabaton med eksklusive konserter og publikumsvinnere som Satyricon og Airbourne.

Foreløpig program:

SLAYER, FIVE FINGER DEATH PUNCH, BLINK-182, ROB ZOMBIE, SABATON, EMPEROR, SATYRICON, AIRBOURNE, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, CANDLEMASS, ENTOMBED A.D., SODOM, ROTTING CHRIST, AVATAR, AMARANTHE, MYRKUR, DELAIN, ANEKDOTEN, HONNINGBARNA, SPIDERGAWD, TAAKE, VALENTOURETTES, DRACULA, AIMING FOR ENRIKE, VIRUS, DEATHHAMMER, BLACK MAGIC, DREAMARCHER og SIBIIR

