Halden24

Meteorologisk institutt meldte tidlig 1. juledag at ekstremværet Urd er på vei mot Sør-Norge.

Ekstremværet har allerede ført til innstilte fergeavganger, og flere fjelloverganger har vært stengt de siste dagene på grunn av ras eller uvær på fjellet.

På Vestlandet sør for Stad vil været mandag ettermiddag øke til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35 til 45 meter i sekundet innover land.

På vestkysten av Norge går Vegtrafikksentralen veldig tydelig ut med et varsel om å la bilen stå, hvis man ikke må ut.

– Med et ekstremt vær i vente, kan det oppstå uforutsette og farlige hendelser. Derfor ønsker vi minst mulig trafikk når uværet står på som verst, skriver Vegtrafikksentralen Vest i en pressemelding og oppfordrer alle som må reise 2. juledag, til å la bilen stå.

Østafjells ventes det mandag kveld og natt til tirsdag kraftig vind fra vest eller nordvest med vindkast mellom 25 og 35 meter i sekundet.



Kan bli en av de verste



Vegtrafikksentralen anbefaler folk å forberede seg på mulige konsekvenser av det som kan bli et av de verste uværene som har rammet Sør-Norge på flere år.



Sikring av løse gjenstander, skikkelig fortøyning av båter, fulladede mobiltelefoner og fungerende lommelykter er blant tipsene.



Det ventes også høye bølger langs kysten med en bølgehøyde på mellom 13 og 15 meter, med enkeltbølger som kan bli opp mot 25 meter.



Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld vil vannstanden mellom svenskegrensen og Lindesnes ventelig være 90 til 130 centimeter over verdiene i tidevannstabellen. Vannstanden blir høyest i Oslofjorden.

Skaper problemer for flytrafikken

Pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor sier de følger nøye med på været, og de ansatte jobber med å sikre løse gjenstander.



– Verst vil det være for fly som skal lande, fordi det må være større avstand mellom flyene som skal lande. Dette kan skape noen forsinkelser, men vi følger med på situasjonen, sier Vangstein til NRK.

Avinor oppfordrer reisende til å møte på flyplassen til vanlig tid.

Varslet 35.000 kunder på SMS

- Tilsvarende ekstremvær som er meldt på denne måten - har tidligere forårsaket skader for flere hundre millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Han understreker søndag 25. desember at det er for tidlig å spekulere i forhold til hvordan det vil ende denne gangen, men at det er viktig at vi tar advarslene på alvor.

Gjensidige har så langt varslet 35 000 kunder på SMS i utsatte områder om ekstremværet "Urd".

- Bruk tiden før uværet kommer til å sikre løse gjenstander, tenk over hvor du parkerer bilen og sjekk at fortøyningene på båten din tåler en storm, sier kommunikasjonssjefen.

Å begynne å redde materielle verdier når stormen raser som verst har vi sett katastrofale tilfeller av tidligere. Det finnes eksempler på at folk har blitt blåst ned fra tak eller blitt truffet av løse gjenstander som kommer flyvende.

- Søppelkasser, takstein, greiner, trampoliner, hagemøbler, pipehatter og alt vinden kan røske løs kan gjøre stor skade og i verste fall skade folk, sier Voll.

Telenor godt forberedt på «Urd»

Telenor har iverksatt flere tiltak for å redusere kundekonsekvenser av eventuelle utfall og feil som kan oppstå.

- Vi er forberedt på at uværet kan påvirke og skade våre installasjoner, og har derfor ekstra beredskap både hos oss selv og entreprenørene våre, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Strømbrudd gir mobilutfall



Telenor holder også løpende kontakt med kraftselskapene. Ofte er det strømbrudd som fører til at telekommunikasjon faller ut etter at batteriene er gått tomme.

- Vi har økt batterikapasiteten på våre installasjoner de siste årene. Når det er sagt er vi helt avhengige av strøm for å kunne feilsøke og feilrette på vårt utstyr. Derfor går vi alltid i dialog med lokale strømleverandører for å få prioritert feilretting på strømtilførsel der vi har kritisk infrastruktur. Dette arbeidet vil bli koordinert med fylkesberedskapssjefene lokalt, sier Amundsen.

Telenors tips ved feilsituasjoner hvor mobil- eller fastnettet blir utilgjengelig:

• I nødsituasjoner kan man ta ut SIM-kort eller omstarte mobiltelefonen uten å taste PIN-kode. Mobilen vil da automatisk søke etter andre nett som kan være operative i området – slik at man kan ringe 112. For at dette skal fungere må annet nett være tilgjengelig.

• Der telefoni er berørt, men ikke bredbånd så kan man kommunisere over internett, via mail, chat, Facebook, Facetime, Skype eller lignende. Det kan være lurt å avtale alternativ kommunikasjonskanal med familie og venner før en feilsituasjon eventuelt oppstår.

• Dersom du har et trådløst nett hjemme som virker og mobilnettet er nede kan mange nå ringe også via sitt trådløse nett om mobilnettet skulle falle ut lokalt.

• Har du kun fasttelefon kan du orientere deg om hvem som har mobiltelefon i området hvor du bor.

• Har du kun mobiltelefon kan du orientere deg om hvem som har fasttelefon i området hvor du bor.

• Si fra til venner eller familie dersom du beveger deg inn i områder uten dekning.

• Dersom du ikke har dekning der du befinner deg, kan du i enkelte tilfeller ved å forflytte deg til andre områder kunne finne dekning i nærheten.

• Det kan også være lurt å ha oppladet mobil og lommelykt tilgjengelig om strømmen skulle forsvinne

©NTB/ Halden24