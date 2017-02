– Lettere enn nettbank

Halden24

Hans-Petter Kjøge (56)

Redaktør i Halden Arbeiderblad, som lanserer flunkende ny sjudagers digital avis og samtidig kutter tirsdags- og lørdagsutgaven på papir. HA er sammen med Fremover i Narvik først i landet.

Hvordan vil leserne merke forskjell?

– Alle abonnenter får nå en helt ny digital avis sju dager i uka, som publiseres klokka 20 hver dag. Der kan de finne alle vesentlige nyheter på ett sted, hvor man sveiper fra sak til sak. Det er altså en utgave – ikke en tradisjonell nettavis.

Hvorfor er det rett tidspunkt å gjøre det på nå?

– Internett har vært allemannseie i 20 år og selv den eldre garde bruker nettbank, for eksempel. Vi er blant Amedia-avisene med størst digital vekst (500 flere digitale abonnenter), så andelen digitale lesere hos oss er høy. Det er dessuten dyrt å trykke og distribuere aviser, og vår vekst ser vi kun digitalt. I tillegg er vi kommet til et skjæringspunkt for hvor mange hender man trenger til å lage papiravis hver dag. Det er lettere og raskere å lage nettavis – uten tvangstrøyer.

Frykter dere ikke at mange trofaste papirabonnenter vil si opp i protest?

– Vi tror mange av våre eldre lesere er glade i HA og endringsvillige hvis vi legger til rette for det, blant annet ved å ha stands ute i forbindelse med lanseringen. Og jeg tror det er vanskeligere å bruke nettbank enn å lese HA digitalt. Vi ønsker at folk skal bruke det de betaler for, og ser i dag at mange ennå ikke har registrert seg og tatt i bruk det digitale innholdet. Nå blir alt lettere tilgjengelig.

Når er tiden moden for å flytte hele papiravisa over på nett, og hvilken forskjell vil det utgjøre økonomisk?

– Det første vet jeg ikke. Men det koster oss ti millioner kroner årlig å trykke og distribuere papirutgaven, og det utgjør nesten en tredel av totale kostnader. Det er mye penger, som blant annet vil muliggjøre mer journalistikk.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Fluenes herre» av William Golding gjorde veldig inntrykk da jeg leste den på gymnaset, og ga meg et bedre bilde på forskjellen på det gode og det onde i mennesker.

Hva gjør deg lykkelig?

– Veldig mye, men jeg blir veldig glad når ting går akkurat som jeg har planlagt og når folk rundt meg har det bra. Det er også godt å lykkes i fellesskap.

Hvem var din barndomshelt?

– Leeds-vingen Peter Lorimer, som hadde verdens hardeste skudd.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er så utålmodig at jeg kan finne på å trekke ned før jeg er ferdig med å tisse. Bare spør kona!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Hjemme alene en helg blir det fort til en ekstra god biffmiddag og en kraftig spansk rødvin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Det frie ord. Jeg synes for eksempel det er skremmende at Donald Trump ikke vil forholde seg til etablerte medier.

Er det noe du angrer på?

– Det synes jeg er vanskelig, og tenker heller at vi må legge ting bak oss og gå videre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Anne Lindmo. Hun er en veldig interessant dame og en knakende flink intervjuer.