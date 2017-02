Kongen til Saugbruks

Halden24

Norske Skog vil åpne sine dører og la publikum ta del i åpningen av de to nye bioanleggene ved fabrikken: et biogassanlegg og et nanocelluloseanlegg. Publikum vil også inviteres til omvisning i fabrikkanlegget.



- Vi er svært beæret og stolte over at Kongen vil være tilstede ved åpningen av de nye bioanleggene i Halden. Det vil bli en festdag for ansatte og Haldens befolkning. Vi ønsker å vise at Norske Skog er og vil bli en viktig motor i det grønne skiftet. Det foregår en utstrakt forskning og utvikling ved samtlige av Norske Skogs fabrikker i inn- og utland, som vil gi oss helt nye produkter i årene som kommer, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Saugbrugs AS.



Det nye biogassanlegget har vært under bygging i nesten to år. Målet har vært å utnytte bioavfall fra papirproduksjonen til fornybar energi. Norske Skog Saugbrugs har investert 150 millioner kroner i bygging av biogassanlegg, som ligger i tilknytning til det biokjemiske renseanlegget. Prosjektet støttes av Enova. Gjennom utprøvinger ved pilotanlegget for nanocellulose er det utviklet nye produkter. Nanoprosjektet har hittil kostet ca 20 millioner kroner, og er støttet av midler fra Innovasjon Norge.



- De nye anleggene for biogass og nanocellulose kombinerer ny teknologi og kompetanse til nye, grønne virksomheter i synergi med dagens papirproduksjon. De nye initiativene vil levere nye inntekter, arbeidsplasser og produkter samtidig som de er fremtidsrettet. Saugbrugs er nå tilnærmelsesvis fullt ut en fornybar fabrikk både når det gjelder råstoff, energi og ferdigvarer. Vi er stolte av at vi er på god vei til å bli en nullutslippsbedrift, sier Kjell-Arve Kure, adm dir i Norske Skog Saugbrugs AS.



Det nye biogassanlegg vil bidra med to økonomiske fordeler ; ny inntektsstrøm fra biogass samt reduserte papirproduksjonskostnader. Biogass er et fornybart alternativ til fossilt brensel, og er en del av karbonløsningen. Biogass bidrar også til forbedret luftkvalitet i byene.