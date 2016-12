Halden24

Selv om det i Bibelen er fire evangelier – Johannes, Lukas, Markus og Matteus – er det bare juleevangeliet som forteller den fulle historien rundt Jesu unnfangelse og fødsel; Lukas beskriver løftet om Døperen Johannes' fødsel, Jesu unnfangelse, og til slutt historien rundt selve fødselen.

Ordet kan også ha sammenheng med ”hjul” og vise til året som vender ved vintersolhverv.

Jul er opprinnelig en gammel hedensk fest midt i årets mørkeste tid hvor man feirer og gleder seg over at lyset kommer tilbake fordi året vender.

Den kristne forståelse av julen ser man tydelig i det engelske ordet for jul: Christmas. Det betyr egentlig ”Kristusmesse”, altså en gudstjeneste for Kristus.

I julen feirer vi Jesus som ble født i en stall i Betlehem fordi det ikke var plass til den fødende Maria i herberget eller andre mer respektable steder.

Fra begynnelsen tegnes Jesus altså som den som kommer skjevt ut, som den det etablerte samfunnet ikke har plass til eller rom for.

Juleevangeliet

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.



Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.



Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine.

Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet.

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»

Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste

og fred på jorden

blant mennesker som har Guds velbehag!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.»

Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.

Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.

Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.

Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.

Gjeterne drog tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett; alt var slik som det var blitt sagt dem.

Kilde: bibel.no