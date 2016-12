Jakter ulv i Värmland

Halden24

Fire svenske fylkeskommuner har besluttet å åpne for lisensjakt på 24 ulv fra 2. januar neste år.

Vedtaket ble påklaget av blant andre Naturvernforeningen i hvert fylke, men ble godkjent av tingretten i Luleå.

Lagmannsretten har nå lagt seg på samme linje, og det kan jaktes i Gävleborg, Dalarna, Värmland og Örebro län.

– Vi kommer til å anke, men det er lite trolig at vi rekker å stoppe jakten. Uansett ønsker vi at høyesterett skal ta stilling til saken, sier leder i den svenske rovdyrsforeningen, Torbjörn Nilsson.

Dermed har svenskene kommet til motsatt konklusjon enn Norge, der regjeringen tidligere denne uken besluttet å ikke åpne opp for felling av fire ulveflokker i Hedmark.

Lisenskvoten ble dermed kuttet fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle i Norge, som gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

Jakter i Värmland

I Østfolds nabofylke Värmland åpnes det altså for lisensjakt.

Lisensjakten finner sted fra og med 2. januar til og med 15. februar neste år.

I Värmland kan det skytes seks ulver.

I tillegg kan seks ulver i et område rundt grensen mellom Värmland og Örebro län skytes.

I Dalarna og Gävleborg handler det totalt om 12 ulver.



Klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte den nye stortingsmeldingen om ulv sist tirsdag.

Skapte bråk

Jegerne i seks kommunale fellingslag legger ned våpnene i protest mot regjeringens ulvevedtak i Norge.

– Beslutningen om å si nei til lisensfelling gjør det umulig for oss å utføre den jobben vi er satt til. Det er krevende nok i utgangspunktet. Nå blir belastningen for stor, sier Marius Lundby til NTB.

Han leder rovviltfellingslaget i Engerdal, som utfører skadefelling på vegne av kommunen etter fullmakt fra Fylkesmannen.

Også rovviltfellingslagene i Alvdal, Tynset, Tolga, Grue og Folldal har sagt opp avtalen med sine respektive kommuner.

De ber staten ordne opp selv dersom det blir gjort vedtak om skadefelling av rovdyr og oppfordrer alle andre fellingslag i Hedmark, Oppland og Akershus til å gjøre det samme.

Norskog trekker seg fra kontaktutvalget for rovviltforvaltning i protest mot regjeringens ulvevedtak. Skogeierforbundet vurderer å gjøre det samme.

– Departementets egen tolkning av skadepotensial og juridisk handlingsrom går på tvers av Stortingets vedtak og de faglige råd som er gitt. Dette innebærer at Sentralt kontaktutvalg for rovdyrforvaltning er vesentlig svekket som formelt organ, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

Norskog representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge.

460 ulver i Skandinavia

Den skandinaviske ulvestammen ble i vinter beregnet til å bestå av 460 dyr, og det er 60 flere dyr enn i fjor.

Veksten fant sted i Sverige, men er senere redusert av svensk lisensjakt.

Det norske bestandsmålet er i vinter ikke nådd for første gang på fem år.

I vinter ble det registrert til sammen 49 ulveflokker i Skandinavia, hvorav tre i Norge, fem i grenserevir og 41 i helsvenske revir.

Det ble i tillegg påvist 19 revirmarkerende par, hvorav tre i Norge, fem i grenserevir og elleve i Sverige

Fakta om ulv i Norge

* Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige. Norske ulver er del av en sørskandinavisk bestand.

* Stortinget har vedtatt at det i et avgrenset område skal få være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold.

* Høyre, Frp, Ap og KrF ble i mai i år enige om å øke ulvestammen i området fra tre til fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske. Ungekull i grenserevir deles med Sverige og telles med i den norske kvoten som halvparten av totalantallet.

*Det ble vinteren 2015-2016 registrert 65-68 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser, mens ytterligere 25 ulver hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.

* De regionale rovviltnemndene vedtok i høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, 24 av disse innenfor ulvesonen. Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet som nå har redusert kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.

*Årsaken er at Justisdepartementets lovavdeling mener felling innenfor sonen vil bryte med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. Konvensjonen krever et visst skadepotensial før det kan gis tillatelse å ta ut fredede dyr. Faren for skade er ikke stor nok i dagens ulvesone, mener lovavdelingen.

(Kilder: Klima- og miljøverndepartementet)

©NTB/ Sveriges Radio/Rovdata.no