I romjulstida kommer byttestria

Halden24

I disse dager er det hektisk aktivitet i butikker og i netthandler rundt om i det ganske land.

Totalt vil det bli handlet for rundt 58 milliarder kroner i årets siste måned, ifølge prognosetall fra Virke.

Over halvparten av oss går på nettet for å handle julegaver i år. Men bare 6 prosent kjøper de fleste eller alle gavene på nett, ifølge en undersøkelse fra Respons Analyse utførte for SpareBank 1 i november.

Men det er ikke alltid lett å treffe blink med gaver til nordmenn som ofte har mye av det meste. Det er derfor smart å legge byttelapp eller angrerettslappen sammen med julegaven.



Vi har ikke bytterett, men mange butikker er liberale. Men legg ved byttelapp og bytt gaven så fort som mulig, er tipset fra Forbrukerrådet. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Ingen bytterett

Og dersom man har fått en gave som man vil bytte, er det smart å gjøre det så raskt som mulig, og helst i romjula, er budskapet fra Forbrukerrådet.

– Det finnes altså ingen bytterett i norsk lov, slik mange tror. Bytte av gaver er en frivillig ordning med lange tradisjoner, men det er likevel forretningenes regler som gjelder, og de kan variere fra butikk til butikk, forklarer forbrukerservicedirektør Ingeborg Flønes hos Forbrukerrådet i en pressemelding.

Hun mener det er lurt å spørre i forretningen om gaven kan byttes, og i så fall få med en byttelapp.

– Tanken er at butikken skal kunne selge varen på nytt. Bytteretten gjelder i utgangspunktet vare mot vare, slik at du ikke kan kreve penger tilbake. Å bytte så raskt som mulig, er også lurt, understreker Flønes.

Bytt i romjula

Hun mener det er best å bytte i romjula.

– Mange julegaver kommer på salg i januar, så det lønner seg å bytte før salget starter.

– Om gaven du fikk til jul selges til halv pris i januar, er verdien på julegaven falt tilsvarende, siden du kun har krav på å bytte varen, sier Flønes.

Er man raskt ute og bytter, kan man unngå dette. Man kan også be om tilgodelapp.



Stadig flere kjøper julegaver på nettet, det kan gjøre det vanskeligere for mottaker å bytte varen. Husk derfor å legge ved angrerettslappen, minner Forbrukerrådet om. Illustrasjonsfoto. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nettgaver

Er julegavene kjøpt på nettet, kan det være noe vanskeligere å bytte.

– Er gaven kjøpt i nettbutikk, har du ikke bytterett i romjula, fordi det for nettbutikkene ikke er etablert samme byttetradisjon. På den annen side kan du ha angrerett.

Er gaven kjøpt i en norsk eller en EU/EØS-tilknyttet nettbutikk, er det fjorten dagers angrerett fra tidspunktet varen kom fram til kjøper.

– Ligger det ikke byttelapp ved gaven, så spør giveren om den er kjøpt på nettet eller i en butikk. Det kan hende du fortsatt har angrerett, sier Flønes.

Hun sier at noen nettbutikker også tilbyr bytterett i jula, men det må fremkomme av vilkårene til nettstedet.

– Skal du bruke angreretten din, må du huske å gi skriftlig melding til selger og betale for returen, minner hun om.

Forbrukerrådets bytteråd

* Det finnes ingen bytterett i norsk lov

* Ta vare på originalemballasjen

* Ta med byttelapp eller kvittering når du kjøper en gave

* Bytt i romjula

* Internettgaver kan ha angrerett

(©NTB)