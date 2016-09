Høysesong for tyveri av påhengsmotorer. Slik sikrer du deg

Halden24

– Våre statistikker og vår erfaring viser at det i de fleste tilfeller er påhengsmotorene tyvene jakter på, sier daglig leder i Securmark, Jostein Tveide.

For påhengsmotorer er god butikk for tyvene: Årlig stjeles det båter og motorer for flere titalls millioner kroner. Mye av tyvgodset fraktes ut av landet.

– Gjennom vårt samarbeid med politi, grensepoliti og tollvesen i store deler av Europa, har vi eksempler på varebiler som er fullastet med stjålne påhengsmotorer. Båtene har de ofte kvittet seg med, sier Tveide.

I en undersøkelse utført av Norstat på vegne av Securmark i fjor, oppga 1 av 3 nordmenn at båten deres ikke er tilstrekkelig sikret mot tyveri. Det vanligste er å ikke låse båt og påhengsmotor tilstrekkelig. Det gir gode arbeidsforhold for tyvene.

– De fleste påhengsmotorer over 20 hestekrefter er boltet fast til båten. Hvis båten ikke er tilstrekkelig låst til brygga, tar tyvene med seg båten til et egnet sted for å demontere/skjære løs motoren. Båten blir deretter ofte forlatt eller senket i havet. Det viser viktigheten av å låse båten fast til brygga med wire og FG-godkjent lås, sier Tveide.

For de aller fleste nærmer båtsesongen seg nå slutten.

– Vår oppfordring er å få båten i trygt opplag når tiden er inne. For mange kan opplag hos profesjonelle være et godt alternativ. Båteiere som har båten i hagen eller på gårdsplassen bør ta sine forholdsregler, sier Jostein Tveide.

Slik sikrer du påhengsmotoren:

Ikke forlat båten i et mørkt og avsidesliggende havneområde. Dette gjelder også når båten er i opplag

Ta med små påhengsmotorer inn

Bruk FG-godkjent lås og wire/kjetting

Merk båt og motor med FG-godkjent merkesystem (Securmark)

Sikre deg bilde(r) av båten din. Nyttig ved eventuell etterlysning

Plasser båt/motor slik at tyvene får håpløse arbeidsforhold

Pressemelding fra Redningsselskapet