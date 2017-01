Høye svevestøv-verdier i Halden bekymrer Miljødirektoratet

Halden24

COWI har kartlagt nivåene av NO2 og/eller svevestøv (PM10) i Harstad, Mo i Rana, Mosjøen, Bodø, Brumunddal, Halden, Moss, Tønsberg og Sandefjord fra sommeren 2015 til sommeren 2016.

Resultatet er ikke oppløftende for Halden og Moss når det gjelder svevestøv. Nå vurderes permanente målestasjoner.

- Resultatene gir ikke et endelig svar, men en indikasjon på om konsentrasjonene av svevestøv og NO2 i disse byene er for høye i forhold til kravene til god lokal luftkvalitet. Dette er nyttig kunnskap i vårt videre arbeid med å sikre et tilfredsstillende målenettverk, sier Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

Kartleggingen er ikke utført med permanente målestasjoner og har derfor ikke like høy treffsikkerhet. Likevel mener nå Miljødirektoratet at Halden er en by som trenger oppfølging.

- For å sikre at det måles der luftforurensingen kan være for høy, og at hele landet er godt nok dekket, gjennomfører Miljødirektoratet en ny vurdering av luftkvaliteten i utvalgte norske byer, sier seksjonsleder for transport og luftkvalitet, Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

Etablering av standard målestasjon er dyrt, men det vurderes nå om det skal settes opp i Halden.

- I første omgang vil vi vurdere om noen av byene bør gjøre midlertidige målinger, i ett år. Vi kommer ikke til å kreve permanente målinger basert på denne kartleggingen, fordi metoden og dataene ikke er sikre nok. I tillegg oppfordrer vi kommunene til å gjøre selvstendige vurderinger av luftkvaliteten i sin kommune, sier Siri Sorteberg.