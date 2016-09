Herlig Bacharach-kveld i Brygga kultursal

Halden24

DNBE åpnet med medley med bla.a Bacharach’ «I say a little pray for you».

Derfra og ut «eide» det fantastiske ensemblet og Norges souldronning Julie Dahle Aagård og den svenske jazzvirtuosen Rigmor Gustafsson publikum.

Reisen gjennom Bacharachs imponerende musikk-katalog ble fantastisk.

Blåserekkene dominerte, skarpe og flotte toner fra tromboner og trompeter, og vokalistene sang fengende duetter.

Gustafsson åpnet med ‘Walk on by’, og sa at hun var glad for at så mange kom i kveld, men mest glad for at hun selv fikk være der.

-Herlig å sjå dåkk, sa Julie….

-Endelig får jeg synge med DNB, for jeg har masa og masa.

Hun åpnet med ‘Arthur’s theme’ av Christopher Cross.

Slagerne kom trillende.

Publikum uttrykte tydelig sin mening og ga raust med applaus for gode prestasjoner fra både musikere og vokalister.