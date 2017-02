Helgemenyen for Østfold

Halden24

HALDEN

Ungdomskveld

Veslefrikk Teaterverksted inviterer til klubb for ungdom i alderen 12–17 år. Det blir karaoke, improteater, spill med mer. Åpen kiosk.

Hvor: Veslefrikk Kultur- og Teaterverksted

Når: Fredag klokka 17.45

Festkveld med Halden Topphåndball

Halden Topphåndball inviterer til en fest som passer de fleste. Klubbens egen speaker, Øyvind Strøm, leder publikum gjennom kvelden, og det blir musikk fra det som regnes som klubbens «Johnny Cash», Eivind Berg.

Hvor: Bryggerhuset Syd

Når: Fredag klokka 21

Raga Rockers

Konsertåret på Brygga kultursal starter virkelig med et smell. Til Halden kommer selveste Raga Rockers, som er på en sjelden og eksklusiv klubbturné. I 35 år har Michael Krohn og gjengen holdt det gående, noe som har resultert i 12 studioalbum og hundrevis av konserter.

I disse dager lanseres boka om bandet: «The Raga Saga, Historien om Raga Rockers», og om du vil varme opp er CD- og vinylboksen «Sannhet på boks» fra 2015 å anbefale. Her hyller 137 musikere det populære bandet med sine versjoner av Raga Rockers’ låter.

Hvor: Brygga kultursal

Når: Fredag. Dørene åpner klokka 20, konsertstart klokka 21.

RagaParty

Halden mikrobryggeri har laget Ragaøl, og det lokale bandet Emerald Lies spiller Raga Rockers-låter både før og etter konserten på Brygga (se egen boks).

Hvor: Halden mikrobryggeri

Når: Fredag fra klokka 19

Fra Wiels plass til Frogner

Halden historiske Samlinger inviterer til «Søndag på museet», denne gang i kafeen Gamle Kommandant på Fredriksten festning. Erik Rudeng kåserer over Halden-familien Wiel og hans nye bok, «Konsulens døtre». Samtidig presenterer Østfoldmuseene den nye nettutstillingen «Halden350».

Hvor: Gamle Kommandant

Når: Søndag fra klokka 13

Rødhette og ulven

Eventyret om Rødhette og Ulven er en varm fortelling om Rødhettes skumle ferd til sin kjære bestemor. Med litt humor og dramatikk er dette en flott familieforestilling. Originalregi er ved Tom Sterri, og Svein Gundersen står for musikken.

Hvor: Brygga kulturhus

Når: Søndag klokka 15

Chip Taylor til Bryggerhuset

En av de største låtskriverne tropper opp på Bryggerhuset Syd på søndag. Chip Taylor ble i en alder av 76 år innlemmet i Songwriters Hall of Fame, i kompani med Tom Petty og Elvis Costello. Med seg til Halden har Taylor albumet «A Song I Can Live With».

Hvor: Bryggerhuset Syd

Når: Søndag klokka 20

Erik Lukashaugen

Visesangeren Erik Lukashaugen tar turen til Herregårdskafeen med Hans Børlis toner. Lukashaugen fikk sitt gjennombrudd da han sang tekster av «skogens dikter» Børli på sitt debutalbum «Av en sliters memoarer» i 2013. Det blir muntre historier fra skogen denne kvelden.

Hvor: Herregårdskafeen

Når: Mandag klokka 18

Bokbad med Lars Ramslie

Lars Ramslie samtaler med Bernhard Ellefsen og leser fra «Liten fugl. Alt som blir gjort av kjærlighet». Ramslie, som er fra Råde, har skrevet en rekke romaner, og debuterte i 1997 med «Biopsi», som han fikk Tarjei Vesaas debutantpris for. Ellefsen er litteraturanmelder i Morgenbladet.

Hvor: Bryggerhuset Syd

Når: Tirsdag klokka 19

Hans-Wilhelm Steinfeld – «Russisk rabalder»

«Han har blitt servert kaffe av Putin, drukket vodka med Jeltsin, og han har kjent Gorbatsjov siden 1975», skriver arrangøren om Hans-Wilhelm Steinfeld. Han forteller denne kvelden om sitt liv som korrespondent i Russland og på Balkan.

Hvor: Brygga kultursal

Når: Onsdag klokka 19



FREDRIKSTAD

Årets første treningskamp

Skeid tar turen til Østfoldhallen og møter FFK til deres første treningskamp i år.

Hvor: Østfoldhallen

Når: Fredag klokka 18

Kong Frederiks tidsmaskin

FredrikstadUngane står klare på scenen med en helt ny og musikalsk familieforestilling på City Scene. FredrikstadUngane feirer 10 år samme år som Fredrikstad fyller 450 år, og de har latt seg inspirere av dette. Resultatet er Kong Frederiks tidsmaskin og mysteriet i Gamlebyen som forsvant.

Hvor: City Scene

Når: Fredag klokka 18, lørdag klokka 13 og 16, søndag klokka 15 og 18

Kunnskap om den gode smak

Bryggerimester Åge Willy Olsen fra Borg bryggerier tar turen til gamle Fredrikstad bryggeri for å ta tilhørerne med på en reise i ølets verden.

Hvor: Gjærhuset, Fredrikstad bryggeri

Når: Fredag klokka 19

Rawdhouse

Fire mann med fartstid i musikkbransjen står bak bandet Rawdhouse, som har røtter i blues og rock. Bandet er aktuelle med plata «Lights», som ifølge arrangøren fikk terningkast fem i magasinet Bluesnews.

Hvor: Café Magenta, Gamlebyen

Når: Fredag klokka 22

NM i bryting – senior

Norges Bryteforbund tog Fredrikstad BK Atlas inviterer i helgen til NM i bryting i Kongstenhallen for senior menn og kvinner. Klubben Atlas fyller 70 år i år, og det passer jo ekstra bra at NM legges til byen. Bryteesset Grace Bullen deltar, og er naturligvis en storfavoritt i sin klasse. Gratis inngang.

Hvor: Kongstenhallen

Når: Lørdag klokka 10

Vakre Bryllup Expo

På Hydrogenfabrikken blir det bryllupsmesse på lørdag. Visning av brudekjoler fra blant annet Leila Hafzi, smaksprøver på italiensk bryllupsmat og bobler. Underholdning, goodibags og nytt bryllupsmagasin fra arrangør Vakre Bryllup. Konferansier er Katarina Flatland.

Hvor: Hydrogenfabrikken

Når: Lørdag fra klokka 12

Nordisk filmfestival

Foreningen Norden–Nedre Glomma inviterer til Nordisk Filmfestival på lørdag. Det blir først kortfilmer, skuespiller- og regissørbesøk, før ettermiddagen tar til med tre premierer: Heartstone (Island), Tjuvjägaren (Sverige) og The Happiest Day in the Life of Olli Mäki (Finland).

Hvor: Fredrikstad kino

Når: Lørdag fra klokka 12.30

Verdens kuleste gjeng Show med Maja Lunde og Tegnehanne

Maja Lunde har gitt ut fire bøker om Verdens kuleste gjeng; Sceneskrekk, Kokkekaos, Snill, snillere, snillest og Baluba på leirskolen, mens Hanne Sigbjørnsen er mest kjent som tegneseriebloggeren Tegnehanne. Hun illustrerer Lundes bøker. De to tar turen til Litteraturhuset for å lage nettopp Verdens kuleste gjeng-show.

Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

Når: Lørdag klokka 13

UKM Fredrikstad

Det blir garantert mye spennende på scenen når det på lørdag er klart for Ungdommens kulturmønstring på St. Croix. UKM er et nettverk av lokale arrangementer hvor ungdommer kan delta i svært ulike uttrykksformer, ikke bare kultur. For eksempel er dette stedet for deg som interesserer deg for video, webdesign, foto, sceneteknikk og lignende. Alle mellom 13 og 20 kan delta, alene eller med andre. I fjor var det hele 60 innslag og 125 påmeldte. Noen deltakere går videre til fylkesmønstringen, som arrangeres på Ufest i april, og derfra igjen er det mulig å komme til landsfinalen i Trondheim.

Hvor: St. Croix, Fredrikstad

Når: Lørdag. Fra 14 og utover (avhengig av antall deltakere).

Kind of Blue

Det blir jazz og blues på Lille mat- og vinhus når Kind of blue spiller. Bandet består av Eirik Larsen (kontrabass), Ronny Andreassen (trommer), Øystein Lindberg (piano) og Jon Petter Hansen (vokal munnspill og gitar).

Hvor: Lille mat- og vinhus

Når: Lørdag klokka 20

The Dogs

Kristopher Schau og gjengen i The Dogs kommer til Gamlebyen på lørdag. I oktober i fjor slapp de sitt fjerde album «Swamp Gospel Promises».

Hvor: Gamlebyen kulturhus

Når: Lørdag klokka 22

Verdens mektigste menn

Jobben som amerikansk president har vært besatt av en rekke spesielle og interessante mennesker. Nå sitter den kanskje mest unaturlige av dem alle, Donald Trump, ved roret. professor i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo, Ole O. Moen tar for seg noen av de sentrale presidentene og deres førstedamer.

Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

Når: Mandag klokka 19

Strikk og lytt

Du tar med strikketøy eller annet håndarbeid, og de ansatte ved biblioteket leser høyt fra ulike bøker og tekster. Det er selvsagt fritt fram for å komme uten håndarbeid også.

Hvor: Fredrikstad bibliotek

Når: Tirsdag klokka 17

Kan du stole på det du husker?

Nevropsykolog Ylva Østby og hennes søster, forfatter og journalist Hilde Østby, tar publikum med på en reise i hukommelsen. Visstnok er hukommelsen en veldig upålitelig venn som følger helt egne regler?

Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

Når: Tirsdag klokka 19

Musikkbrunch Fredrikstad

Det blir en audiovisuell konsert på Speilet onsdag. «Om livet og kjærligheten» er en konsert av og med Asgeir Midtfjell, so har med seg de lokale solistene Renate Gjerløw Larsen, Desirèe Ulvestad-Grandahl og Marit Mossvik. Sangtekstene er poesi av forfattere som Inger Hagerup, Finn Carling og Karin Boye, blant annet.

Hvor: Speilet

Når: Onsdag klokka 13

Langreist Belfast

Annette Groth forteller om Nord-Irlands hovedstad, som i flere tiår var sentrum for kampen for løsrivelse fra Storbritannia. Hvordan var det da, og hvordan er det nå?

Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

Når: Onsdag klokka 19

Kulturkveld på museet: Fra Fredagshølet til Isegran

Lars Ole Klavestads bok ble en julegavehit, og nå kommer han til Kystmuseet på Hvaler for å fortelle om den tre kilo tunge boka. Det blir et foredrag i ord og bilder om de merkeligste plasser. Ørekroken, Høka, Trøkkmot, Hollungen, Blykista, Kjeppingene, Søpla, Kjerringskrevet, Rom, Løperen, Sekken, Hollenderen, Dødvika og Møkkalassa er bare noen av kuriositetene.

Hvor: Kystmuseet Hvaler

Når: Onsdag klokka 19

Erik Lukashaugen

Lukashaugen fikk sitt gjennombrudd da han sang tekster av «skogens dikter» Børli på sitt debutalbum «Av en sliters memoarer» i 2013. Det blir muntre historier fra skogen denne kvelden.

Hvor: Café Magenta

Når: Onsdag klokka 20

Anne-Kat. Hærland – Gudbedre

«For første gang står Anne-Kat. Hærland på en scene og forteller ting om seg selv som faktisk er helt sanne», skriver arrangøren om Hærlands forestilling «Gudbedre». Bård Tufte Johansen har regi.

Hvor: Blå Grotte

Når: Torsdag klokka 19

Kan vi tro på norsk langrenn?

Er vi naive når vi tror at norske utøvere doper seg? Hvilke gråsoner beveger idretten seg i? Til debatt om norsk langrenn på Litteraturhuset kommer den svenske journalisten Hasse Svens fra SVT, tidligere skilandslagslege Thor-Øistein Endsjø, daglig leder for Antidoping Norge, Anders Solheim og nyhetsleder i VG, Leif Welhaven. Bak arrangementet står Litteraturhuset Fredrikstad, NRK Østfold, Fredriksstad Blad og Institutt for journalistikk.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Torsdag klokka 19



SARPSBORG

Backstreets

Ti rutinerte musikere står bak Backstreet, et tributeband til Bruce Springsteen. Med seg til Glenghuset har de Jenny Augusta, kjent fra Norske talenter på TV 2.

Hvor: Glenghuset

Når: Fredag klokka 21 og lørdag klokka 21

Karius og Baktus–Barnehageteater

De to små tanntrollene tar turen til Aktivitetshuset EPA på lørdag. Pass på tennene, for dette blir søtt!

Hvor: Aktivitetshuset EPA

Når: Lørdag klokka 12

Kom deg ut-dagen i Trøsken

Det blir utedag med Barnas Turlag i Trøsken. Uhøytidelig barneskirenn, vafler og gode skiforhold i løypene. Skirenn starter klokka 11.30.

Hvor: Harefjellhytta

Når: Søndag fra klokka 11

Et muntert blikk på norsk skihistorie

Thor Grodaas tråkker opp skihistorien fra start til «mål». Fra skogsarbeidere som luktet kvae til dagens toppidrettsutøvere i kondomdress.

Hvor: Sarpsborg bibliotek

Når: Mandag klokka 19

Erik Lukashaugen

Lukashaugen fikk sitt gjennombrudd da han sang tekster av «skogens dikter» Børli på sitt debutalbum «Av en sliters memoarer» i 2013. Det blir muntre historier fra skogen denne kvelden.

Hvor: Glenghuset

Når: Tirsdag klokka 18

Absence Crew – Askeladden på nye eventyr

Med improvisasjonsteater, akrobatikk og breaking forteller dansegruppa Absence fortellingen om Askeladden på en måte du nok ikke har sett før. Med seg har de Bjarte Hjelmeland som fortellerstemme.

Hvor: Sarpsborg scene

Når: Torsdag klokka 18



MOSS

Kommunal hedersfest

Mosseborgere som har gjort seg bemerket i løpet av 2016 skal hedres for sin innsats. Moss kommune inviterer til hedersfest hvor flere priser skal deles ut, blant annet Moss kommunes kulturpris og – stipend, Moss bys pris for god byggeskikk og Einar Aas-prisen (Moss Idrettsråd). I tillegg skal alle mestere nasjonalt og internasjonalt hedres.

Hvor: Samfunnssalen

Når: Fredag fra 17.30

Nordic tenors – Con amore

Roald Haarr, Sveinung Hølmebakk og Jan-Tore Saltnes, som til sammen utgjør Nordic Tenors, kommer til Moss. Det loves musikalske høydepunkter og mye humor, med klassiske perler fra operaens verden, samt pop- og visesanger.

Hvor: Parkteatret

Når: Fredag klokka 19.30

Tegneduell

House of Foundation inviterer til den første av en serie arrangementer kalt «Sketch Battle», altså tegneduell. To og to utfordres på tema, og publikum kårer duellvinneren.

Hvor: House of Foundation

Når: Fredag klokka 20

Utstillingsåpning

Det blir åpning av to separatutstillinger på House of Foundation lørdag. Gunvor Nervold Antonsen og Håkon Holm-Olsen stiller ut i hvert sitt rom. Bildekunstner Trude Johansen innleder.

Hvor: House of Foundation

Når: Lørdag klokka 14

Roxy Firefly

Kunstnerne Janne Kruse (Danmark) og Andreas Siqueland (Norge) krysset i 2015 Atlanterhavet som mannskap om bord på to seilbåter. Deres erfaringer, tanker og kunstneriske produksjon som ble til før, under og etter denne reisen vises på Galleri F 15 denne vinteren.

Hvor: Galleri F 15

Når: Tirsdag til søndag 11–17

Vocal Art Ensemble of Sweden

De går for å være en sterk stemme i det svenske og internasjonale kormiljøet, og nå legger Vocal Art Ensemble turen til Moss med sin dirigent Jan Yngwe. Det prisvinnende koret vant nå sist en Platinamedalje for «Outstanding Artistic Performance» under Xinghai International Grand Prix Choir Championships i Kina.

Hvor: Moss kirke

Når: Lørdag klokka 15

Raske menn – 90 minutter på 80 minutter

Humorgutta Carl-Fredrik Hellevang Larsen, Anders Hoff og Øyvind Rafto har fått med seg Teodor Janson og Arvid Ones på regisiden i humorshowet "90 minutter på 80 minutter". Gjengen har vunnet flere Komipriser, og har turnert sammen i 10 år.

Hvor: Parkteatret

Når: Lørdag klokka 19

Moss som den var – og har blitt

Fotograf Ragnar Olafsen viser byen slik den var – og har blitt, gjennom Johan Rynnås fyldige arkiv. Det blir 40 bilder som gjennom et lysbildeforedrag kan gi en spennende sammenligning.

Hvor: Moss bibliotek

Når: Tirsdag klokka 18

Anne-Kat. Hærland – Gudbedre

"For første gang står Anne-Kat. Hærland på en scene og forteller ting om seg selv som faktisk er helt sanne", skriver arrangøren om Hærlands forestilling "Gudbedre". Bård Tufte Johansen har regi.

Hvor: Parkteatret

Når: Onsdag klokka 19

Vinkurs med Christer Berens

Den anerkjente vinmannen Christer Berens, som to ganger er kåret til Årets vinkelner, kommer til Moss. Det blir en reise i vindistriktet Piemonte i Italia.

Hvor: SF Kino Moss

Når: Torsdag klokka 19

Stand up Moss

Stand up Moss fyrer i gang året med klubbkveld på Tivoli Sportsbar. Denne kvelden står disse på scenen: Sturla Berg-Johansen, Nicolai Støme,

Cecile Moroni og Fredrik Julius Falch. Konferansier er Martin Lepperød.

Hvor: Tivoli Sportsbar

Når: Torsdag klokka 19

Førstereis – Helge Jordal

Bli med Helge Jordal i en tidsreise tilbake til andre verdenskrig og Handelsflåtens betydning for ungdommer som ikke fant seg til rette på land. Vi følger Martin, en såkalt tyskerunge som finner et nytt liv på sjøen som dekksgutt.

Hvor: Parkteatret

Når: Torsdag klokka 19.30