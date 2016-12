– Håper å få et svar rett over nyttår

Halden24

Ideen til "The Green Jersey" hadde sitt utspring i en såkalt sann historie fra London på 1990-tallet, der det eksisterte et budfirma som leverte kokain 24 timer i døgnet. Du ringte og fikk det på døra.

Budene kunne bevege seg uanstrengt rundt om i byen fordi de leverte andre pakker også.

Øystein Karlsen og Kristoffer Schau har laget en pilot til TV3/ Viaplay, der de bruker skuespillere de kjenner godt fra blant annet TV-serien DAG og andre innspillinger.

Nå venter Karlsen & Schou spent på svar.

– Jeg regner med at det blir avgjort rett over nyttår og i første omgang blir det 10 episoder, men vi har definitivt nok til å lage et univers som strekker seg over flere sesonger, sier Øystein Karlsen til Halden24.



Kan bli sendt i utlandet

Karlsen er tilfreds med at kanalen har bedt dem om å kjøre på i den retningen de selv har ønsket det – et sted mellom Breaking Bad og Trainspotting.

– Det er jo en serie som er laget for å strekke seg over - og sendes i flere skandinaviske land dette her. Og det virker som det er eneste veien og gå om man skal kunne greie å produsere serier som kvalitets- og utseendemessig skal kunne konkurere om folks tid.

– For slik markedet fungerer er det jo akkurat det man gjør. Det finnes ingen forskjell for de som sitter hjemme i stua om de skal se en serie på NRK, TV 3, Viaplay, Netflix eller HBO. Avgjørelsen er "hva ønsker jeg å bruke en time av livet mitt på", og det er tusenvis av timer drama i enden av fjernkontrollen din. Det er det perspektivet man må produsere etter, sier Karlsen.



Tuva Novotny (t.v.) er en av de skuespillerne Karlsen & co har blitt godt kjent med gjennom filmen "Fuck Up" og TV-.serien DAG. T.h. Ruby Dagnall.

Jobber med kjente folk

– Når det gjelder valg av skuespillere så handler det både om at de er utrolig dyktige og at vi har vært så heldige at de har sagt ja flere ganger. Men også at det slutter å være skummelt, sier Karlsen.

Anders Baasmo Christiansen, Tuva Novotny og Jon Øigarden er naturlige valg for ham og Schau.

Når det gjelder andre samarbeidspartnere vil også Karlsen & Schau gå inn for det de kjenner fra tidligere av.

Anders Tangen (produsent) Simen Gengenbach (klipper), haldenseren Peter Clausen (lyddesigner) og Pål Bugge Haagenrud (fotograf) nevnes i sammenhengen.

