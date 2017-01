Halvorsen tilbake i Kvik

Halden24

Venstrebacken fra Fredrikstad spilte i Kvik fra 2011 til 2014, men er nå tilbake etter spill i nedre divisjoner for Greåker og Borgen, melder Halden Arbeiderblad.

Sportssjef Haris Juklo i Kvik Halden opplyser til samme kilde at han ser for seg at løpssterke og fotrappe Halvorsen kan bekle tre forskjellige roller på venstresiden.

– Det føles veldig riktig å være tilbake i Kvik Halden, sier spilleren selv.