Halve Halden uten vann natt til torsdag

​To av Haldens viktigste vannrør skal kobles sammen. Derfor må vannleveransen til halvparten av kommunens innbyggere kobles fra natt til torsdag.

​Onsdag 19. april klokken 21.00 vil arbeidet begynne, og det er beregnet at arbeidet skal være ferdig til klokken 06.00 torsdag 20. april. I dette tidsrommet vil svært mange i Halden ikke ha vann.

Rør fra Tistedal til Berg

Halden kommune har de siste 4-5 årene jobbet med å legge en ny ringledning for vann rundt store deler av byen. Dette er et stort rør som når det er ferdig om noen år, vil gå hele veien fra Stangeskovene i Tistedal til fengselet i Berg. Nå er arbeidet kommet så langt at det er på tide å koble denne vannledningen på hovedvanntilførselen fra Lille Erte.

- For å kunne koble disse to store rørsystemene sammen må vi slå av vannet noen timer. Det betyr at mange haldensere vil være uten vann i springen en periode, men vi håper at et tidlig varsel vil gjøre at dette går uten vesentlige problemer for folk, sier Rune Adolfsen, arbeidende fagleder anlegg i Halden kommune.

Disse mister vannet

Det er i stor grad høyereliggende områder utenfor sentrum som blir berørt. Det er snakk om deler av Øberg, Liljafeltet, store deler av Tistedal, Nybo, store deler av Hov, Grimsrud, Rokke, store deler av Braveien, Stenerød, Brekkerød, Watvedt, Asak, Bratner, Sommero, muligens Knardal samt noen andre små høyereliggende områder.

Noen vil bare merke trykkfall, mens mange vil miste vannet helt i dette tidsrommet.

- Vi har planlagt dette arbeidet til et tidsrom da mange sover og det brukes lite vann. Trenger du likevel vann i dette tidsrommet må du tappe opp dette i god tid på forhånd, sier Adolfsen.

Brunt eller hvitt vann

Når arbeidet er avsluttet og vannet blir koblet på igjen vil det noen steder bli brunt vann og mye luft i vannet. Vann med mye luft kan se ut som hvitt vann. Det er ikke farlig og det vil gå over. Halden kommune vil gjennomføre spyling av rør der det er nødvendig. De som selv opplever brunt vann og luft i vannet må bare la vannet renne til dette stabiliserer seg.

Det er viktig at den enkelte planlegger for å dekke eget vannbehov. Fyll opp nødvendige dunker for å få tatt tannpussen. Skal du veldig tidlig opp så planlegg dusjen kvelden før.

Ved krise

Skulle det likevel oppstå en akutt situasjon der noen trenger vann i løpet av natta, er det mulig å hente vann på parkeringsplassen bak brannstasjonen. Da må man eventuelt ha med egen beholder.

Ved problemer er det også mulig å ringe Halden kommunes overordnede VA-vakt på telefon 93244044. Da dette berører svært mange ber vi om at dette nummeret kun benyttes i akutte situasjoner.