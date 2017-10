Halve Halden en natt uten vann

Halden24

En stor og sentral ventil i en kum i Tistedal må byttes ut på et av Haldens viktigste vannrør. Derfor må vannleveransen til halvparten av kommunens innbyggere kobles fra natt til 1. november.

Arbeidet vil begynne tirsdag 31. oktober klokka 23.00. Det er beregnet at arbeidet skal være ferdig til klokka 06.00 onsdag 1. november. I dette tidsrommet vil svært mange i Halden ikke ha vann. Dette er en operasjon som gjøres svært sjeldent. Det er derfor usikkerhet knyttet til tidsberegningen, opplyser Halden kommune på eget nettsted.

Disse områdene berøres

Halden kommune opplyser å ha planlagt en utskifting av den aktuelle ventilen grundig, og det er gjort mange forberedelser for at selve utskiftingen skal ta kortest mulig tid.

- For å kunne bytte ut denne ventilen må vi slå av vannet noen timer. Det betyr at mange haldensere vil være uten vann i springen en periode, men vi håper at et tidlig varsel vil gjøre at dette går uten vesentlige problemer for folk, sier Roy Prang, fagleder for vann og avløp i kommunen.

En liknende vannavstenging ble gjennomført tidligere i år. I hovedsak vil de samme områdene i Halden bli berørt også denne gang. Det gjelder blant annet store deler av Hov, deler av Øberg, Liljafeltet, Sommero, store deler av Tistedal, Nybo, Grimsrødhøgda, store deler av bebyggelsen i områdene langs Braveien, Stenerød, Brekkerød, Watvedt, Gimle, Asak, Bratner, Rokke, muligens Knardal og noen andre små høyereliggende områder.

Noen vil bare merke trykkfall, mens mange vil miste vannet helt i dette tidsrommet, opplyser kommunen, som ber folk som er avhengig av vann om natten forbereder seg.

Brunt vann og beredskap

Når arbeidet er avsluttet og vannet blir koblet på igjen, vil det noen steder bli brunt vann og mye luft i vannet. Vann med mye luft kan se ut som hvitt vann. Det er ikke farlig og det vil gå over. Halden kommune vil gjennomføre spyling av rør der det er nødvendig. De som selv opplever brunt vann og luft i vannet må bare la vannet renne til dette stabiliserer seg.

Dersom arbeidet ikke går som planlagt vil vann bli gjort tilgjengelig ved brannstasjonen. Ved problemer er det mulig å ringe Halden kommunes VA-vakt på 93244044. Kommunen ber om at nummeret kun benyttes i akutte situasjoner.