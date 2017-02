Haldens ordfører: – Kan ikke ta dette seriøst

Halden24

– I mine øyne blir dette bare tull, konkluderte Halden-ordfører Thor Edquist (H), da presentasjonen av rapporten ennå bare var i startfasen under en konferanse på Inspiria Science Center i Sarpsborg tirsdag.

Forskningen baserer seg på innrapporterte tall fra store, utvalgte kilder som Kostra, billettselskaper og statlige instanser, og tar for seg alt fra museer og bibliotek til barne- og ungdomsteater, konserter og kunstnere.

Sammensatt bilde

Forskerne har målt tilbud per innbygger, bruk og aktivitet, fortjeneste, kommunal pengebruk og sentrale tildelinger samt hvordan hver enkelt kommune og fylke skårer i forhold til hva man har grunn til å forvente. Samlet gir dette et sammensatt bilde med en rekke feilmarginer, noe også Telemarksforskning er åpne om.

Ordføreren var tydelig opprørt på vegne av det store frivillighetsapparatet som holder hjulene i gang i det han mener er en av landets beste kulturbyer. Fra å ha uttrykt stor forbauselse over resultatene, og sidesporet det er at nabokommunen Aremark skårer bedre i tallmaterialet enn Halden, gikk Edquist over til å ramse opp de hyppige konsertarrangementene, Allsang på grensen og annet som gjør at haldenserne skulle ha nok av muligheter til å få beriket sine kulturelle behov.

Konsertbyen Halden

Da Gunn Kristin Aasen Leikvoll fra Telemarksforskning kort tid senere kom seg videre i presentasjonen, viste det seg at Østfold var bedre enn sammenlignbare fylker som Vestfold og Akershus på konserttilbud i 2015, og at Halden skiller seg ut i særlig positiv retning hva angår konserter. Grensebyen hadde langt flere konserter enn forventet. I et samlet Østfold var det drøyt 700 konserter i 2015, noe som er 27 prosent under landsgjennomsnittet.

Også en kulturmedarbeider fra Våler påpekte at statistikk ofte lyver, før kultursjef Henrik Eurenius i Sarpsborg så det hele fra en annen vinkel:

– Dette er faktisk det beste faktagrunnlaget vi har, og et bredt spekter av variabler som kan slå feil ut er likt for alle. Alle er klar over svakhetene i statistikken, mente han, før Morten Berge i Halden Kulturråd fulgte opp:

– Vi må nok alle heller bli flinkere til å registrere kulturaktiviteten som ikke blir registrert i dag, og sørge for at mer blir en del av statistikken. Vi må gå litt i oss selv også.

– Gir ikke riktig bilde

Etter presentasjonen var Halden-ordføreren enda tydeligere i sin kritikk av forskningsresultatene, da Dagsavisen Østfold ba ham utdype:

– Jeg ser bare det brede kulturtilbudet vi har i Halden, og konkluderer med at det er noe helt feil i tallgrunnlaget og hvordan dette måles. Det handler sikkert om rapportering, men uansett gir ikke dette resultatet et riktig bilde av kulturtilbudet i de ulike kommunene og fylkene. Metoden har så mange feilmarginer at jeg ikke kan ta dette helt seriøst, sluttet Edquist.

– Bruk det politisk

Østfold trenger flere kulturpenger fra sentralt hold, mener Punkt Ø-direktør Dag Sveinar.

I stedet for å henge oss opp i hvordan Østfold framstår som kulturfylke basert på forskningsresultatene, bør fylkets politikere bruke resultatene til å presse fram økte bevilgninger fra staten, mente Sveinar, da han tok ordet under konferansen tirsdag.

Telemarksforskning var tydelig på at kommunenes pengebruk på kultur henger klart sammen med hvor bredt kulturtilbud man klarer å gi innbyggerne.

– Fylkeskommunen bør bruke statistikken for å dra til oss flere kroner, slo Sveinar fast.

På plassene over bunnplasserte Østfold havner Buskerud og Akershus, mens Sør-Trøndelag, Hordaland, Troms og Oslo rangeres øverst.