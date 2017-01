Halden kommune satser på apper

Halden24

To apper er tilgjengelige fra kommunen.

-Renovasjonsavdelingen har jobbet med å gi Haldens innbyggere en god elektronisk Miljøkalender og velger du gratis-appen «Min renovasjon» får du Miljøkalenderen rett på mobil eller nettbrett, melder Halden kommune.

- Sammen med mange andre kommuner får nå også haldenserne tilgang til en mer effektiv måte å følge med på egen henteplan, finne informasjon om miljøstasjoner, sorteringsinformasjon og enkelt sjekke når grøftekanthentingen er ventet. Løsningen gir også innbyggerne mulighet for å abonnere på sms-varsling om når det er hentedag, melder kommunen som også legger til at det også er mulig å ha en dialog med avdelingene gjennom appen.



Appen "Min renovasjon" er grenseoverskridende og har du hytte i en kommune som bruker samme system så kan denne samkjøres.

Appen «Halden Miljøstasjoner» gir deg oversikt over ledig kapasitet på Miljøstasjonene.

- For at du som innbygger skal kunne «se» om det er ledig kapasitet i konteinerne på Miljøstasjonene har denne appen blitt utviklet for å gi deg slike beskjeder. Appen heter Halden Miljøstasjoner og viser hvor miljøstasjonene i Halden ligger og hvor mye plass det er igjen i hver av dem, i prosent. Praktisk å vite før man drar i vei med alt glass og blikk, papp, papir og annet som skal kildesorteres.