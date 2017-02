Halden Arbeiderblad kutter i papiravisen

Halden24

- Det er dyrt å trykke og distribuere papiravisa. Det markante fallet i annonseinntekter de siste årene gjør at vi må tenke nytt. Det vi nå gjør er å sikre et bærekraftig konsept i framtida, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Hans-Petter Kjøge.

Fra 7. mars vil HAs papirutgave komme ut fire dager i uka mot dagens seks. Tirsdags- og lørdagsutgavene forsvinner.

HA velger nå å styre de redaksjonelle ressursene inn mot nettavisa og mobilutgaven. Den digitale versjonen av papiravisen vil fortsette og blir lagt ut syv dager i uken.

- Hovedgrunnen til omleggingen er å møte lesernes endrede vaner. Stadig flere leser nå HA digitalt og avisa har hatt en kraftig digital vekst det siste året. 62 prosent av abonnentene er aktive digitale lesere, skriver avisen i en pressemelding.

Ansvarlig redaktør og daglig leder Hans-Petter Kjøge presiserer at de som bare vil forholde seg til papir ikke vil gå glipp av noe. Innholdet blir som før. Mandags- og fredagsutgavene på papir blir fyldigere, og fredagsavisen blir den nye helgeavisen til HA.

- Alle abonnentene våre får eksklusiv tilgang til den nye digitale utgaven HA7. Navnet er ikke tilfeldig valgt. Utgaven kommer sju dager i uka, hele året. Det er en avis som publiseres på nett klokka 20.00 hver eneste kveld. Innholdet vil være det beste og viktigste vi har publisert på hjemmesiden vår det siste døgnet. Den er lett å bla og manøvrere seg i, og er spesielt godt egnet for smarttelefon og nettbrett. HA7 er et nytt produkt vi har stor tro på. Det er også en erstatning for papiravisa som forsvinner to dager i uka, sier Kjøge.