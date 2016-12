Halden24

Guttedager på Damhaugen

Utdrag fra boken "Dammer og Haugfolk" av Egil Torgersen.

Damhaugsgutter på hemmelig oppdrag i Siouxdalen

Fra Månefjellet var det observert røksignaler i retning Gran, Lilja og Generalskogen.

Det var tydelig at Tistedalsgjengen hadde planer om å angripe Damhaugen for på ny å forsøke og erobre jentene våre.

Det var derfor mulighet for at angrepet denne gang ville komme via Fyrstikken og Porsnes.

Tistedølen Johan på Saga, også kalt det "Snikende ullteppe", hadde vært observert helt nede ved Porsnes mølle av Strandagjengen som rapporterte dette til vårt hovedkvarter på Damhaugen.

Troppssjefen innkalte via heftige trommeslag til mobiliseringsmøte, men dagene gikk uten at noe skjedde.

Det ble derfor besluttet å sende en spiongruppe bestående av tre frivillige mot Tistedal og Granhaugen. De tre som meldte seg var Jan i Smia, Arne i Trappene, og meg selv Egil i Holegår`n, som leder av spiongruppa.

Utstyrt med spretterter og lommene fulle av erter, la vi i vei mot Fossholtet og Tistedal.



Vi hadde skrapet sammen penger til bussen, femogtredve øre, som var nok til kjøretur den ene veien.

Det var for risikabelt å ta seg fram til fots helt fram til torvet i Tistedal, så det ble besluttet å ta av veien ved jernbaneovergangen ved Nyveien, for så å ta oss fram mot Hårbyfjellet og Gran, slik at vi skulle komme inn i området bak ”siouxleiren”.

Sioux: en indianerstamme i Nord-Amerika

Tistedøl: i gamle dager ofte kalt indianer



Sprettert: Håndtaket holdes i den ene hånden, mens man med den andre hånden drar strikken tilbake før man slipper og avfyrer "et skudd". "Skuddet" kan være en ert, en sten eller annet og holdes mellom to fingre inne i en lærlapp, som åpnes idet striken slippes. Forbudt å bruke i våre dager.

Da vi kom fram til pynten mot Gran fikk vi øye på Oskar Enøye sammen med Petter Ulvefjær, som tydelig var på vei mot leiren. De var utstyrt med rambue og piler.

Dermed gikk vi ut fra at resten av gjengen også var der, og det var bekreftelse nok på at noe fortsatt foregikk.

Dermed fortsatte vi ned mot skoleparken i Tistedal hvor jentene pleide å være. Riktig nok, der var både Inger Gerd og Lillian .

Da det begynte å bli mørkt ville jentene ha oss med til Tillekor i Vadet.

Der var det full rulle, sveivegrammofonen var i full sving med 78-plater, som via spede høytalere øste av gamle fine låter som ”Hurra meg rundt opp med beina i været ” osv.

Der var også skytebaner og selfølgelig pilkast. Den som stod der klar til å skyte var ingen ringere enn Jan Blodøks en av siouxenes frontfigurer. Alle stivnet i blikket, og da vi var oppdaget trakk han seg nedover mot Tistedal, sansynligvis for å rapportere.

Vi fryktet det værste, og vi som skulle følge jentene hjem.

Den ene skulle helt opp mot Granhaugen, de andre mot Hårbyfjellet, altså mitt i fareområdet.

Etter at alle behørig var overlevert på dørstokken, ble vi enige om å ta bussen hjem.

Vi kom oss ubemerket trodde vi fram til torvet hvor bussen stod. Den var som vanlig fullt av folk.

– Trykk bakover sa sjåføren, bak oss sto nemlig Oskar Enøye og Knut i Høla, også kalt ”Hjortefot”.

De skulle bli med for å se oss vel av sted til byen.

Alle trykket bakover i bussen, og vi trykket fremover, fordi vi hadde en plan.

Hvis bussen stoppet på Nyveien, ville vi hoppe av, og de som var bak i bussen hadde ingen sjanse, bussen hadde bare en dør framme. Bussen stanset ved Åsekjær handel på Nyveien og vi sprang til skogs over jerbanelinja og var straks tilbake i Tistedal.

Det var bare det at nå hadde vi alt fulgt hjem jentene. Spenningen var borte.

Etter en del rådslagning besluttet vi å ta oss til fots tilbake til Damhaugen, og vi valgte å gå over ”bombrua” for deretter å ta veien ned over Smedbruket.

Vel nede i bakkene var det full krigsdans utenfor Helvetesbrakka, hvor Oskar Enøye bodde. Det gikk så fjæra føk, bokstavelig talt.

Både Oskar og Knut hadde kommet seg av bussen ved ”Møllerhausen” og hastig tatt seg hjemover.



Det var deres hjemkomst som ble feiret, og det resulterte i at vi ubemerket måtte søke en annen vei. Tilbake til Tistedal, over Kjempehaugen eller ned Nyveien var for risikabelt.

Da kom Arne på en ide, Vi tar oss opp til Veden, og til luftbanen for tømmertransporten til Kaken og Saugbrugs.



Tømmeret, som ble fløtet og slept ned Haldenvassdraget til Tistedal, ble fraktet i en linebane høyt til værs ned til papirfabrikken Saugbrugs i Halden.



Vel oppe kom en transport seilende, strøk over bakkekammen på Veden og vi hoppet på.



I stor høyde svevde vi utover dalen, og der nede så vi ennå krigsdansen i full gang.



– Nå gjelder det bare å komme oss av i rette øyeblikk, sa Jan, nede ved Åsekjær.

– På Nyveien går transporten bare noen meter fra bakken, der kan vi hoppe av.

Da vi kom dit hadde Jan viklet inn eplenikkersen i en vaier, så han kom ikke løs.



Vi måtte derfor bli med videre, og nå var gode råd dyre så vi ikke risikerte å havne inne på vira på papirmaskinen.

Ferden gikk videre til dels i stor høyde over Tista for deretter å ta over Fossholtet og inn i skogen, og nå fikk vi plutselig øye på fabrikken og tømmerlageret. Her var det over hundre meter ned til bakken.



Da vi befant oss over Skonningsfoss bru oppdaget vi at her var det laget et metallgitter under transporten for å sikre trafikken under.



Dette var siste redning, og vi hoppet av og klatret ned til bakken, Derfra signaliserte vi med lommelykta opp til vår faste vaktpost på Høkefjellet, at vi var kommet velberget tilbake, og at vi tok oss mot Damhaugen.

Etter at vi hadde tatt oss hjemover over Fyrstikken og Porsnes i mørket, og vi så konturene av Betel og lyktestolpen på Damhaugen, da var vi hjemme.

Dagen etter gikk trommesignalene på nytt, og alle ble innkalt etter skoletid til kommandohuset.



Nye instrukser ble gitt for nytt bakhold kunne nå komme når som helst.

