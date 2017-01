Fyller Kultursalen igjen og igjen

Halden24

For det har nærmest blitt en vane at "Alt fra The Beatles" selger ut forestilling etter forestilling. I Østfold er det Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Askim som får besøk og avslutningsvis er det Oslo og Oslo Konserthus som står for tur.

Det meste er utsolgt! I helgen fyller de storsalen Sarpsborg Scene tre ganger. I Halden kommer showet 28. januar og det er så godt som utsolgt, igjen.

- Billettsalget i Østfold går veldig bra, og det er noe vi har blitt bortskjemt med, sier en meget fornøyd Stian Joneid, en av seks som garantert vil gi Beatles-fans en opptur.

Trond Granlund, Eirikur Hauksson, Adam Douglas, Tom Mathisen, Stian Joneid og Jonas Groth imponerer år etter år sammen med musikerne Masters of the past.

- Utrolig hyggelig at folk vil høre på oss år etter år, sier Joneid og forteller at de ikke gir seg før alle år er tatt.

- Vi skal jo gjøre oss ferdige med alle år, så vi holder det gående ut i 2020, forteller Stian Joneid.

3. februar avsluttes denne runden med konsert i selveste Oslo Konserthus og det har vært en suksess før. På sine egne nettsider skriver konserthuset at dette showet har vært en av Oslo Konserthus største suksesser gjennom tidene.

- Med basis i samme besetning som i de tre første forestillingene (’63-’65), kan vi garantere et fyrverkeri av en oppsetning, med flott musikk og mye humor. Trond Granlund, er med og skaper den autentiske 60-tallsstemningen, skriver konserthuset.

1966 er som vanlig spekket med Beatles-låter fra 1966. Da kom albumet Revolver med blant annet Paperback Writer. Men det ble også gitt ut et samlealbum, A Collection of Beatles Oldies. Det betyr at showet gjør det samme - gir publikum flere av de store tilbake i tid.