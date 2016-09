Fyller Fredrikshalds Teater med Flowerpower

-Før konserten og i pausen selges snacks og drikke. Vi håper på et godt besøk, sier Vera A. Fosser.

Bandet PicoCanto har med seg denne kvelden er pianisten Svein Bjørneby, som har erfaring fra flere musikkgenre, fra klassisk via pop og rock til jazz, og de senere år med egen jazzgruppe.

Hun forteller at Haldens største kor PicoCanto tar et dykk i låtene fra tiden hvor Woodstock, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, California Dreaming er nøkkelord.

