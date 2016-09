Fredag er det flaggermusnatt på Fredriksten festning

Halden24

Det er Naturvernforbundet i Halden som ønsker velkommen til flaggermusnatt, og forbundet har invitert Mette Klann fra Norsk Zoologisk forening, flaggermusgruppa.

Hun holder først et foredrag om flaggermus i Auditoriet på Brådland, og deretter går deltakerne ut i mørket ved dammene og på festningsområdet og hører og ser etter flaggermus.

Oppfordringen fra Naturvernforbundet til de som har lyst til å bli med er å ta med en sterk lommelykt.

Flaggermus er aktive stort sett bare om natten. Alle flaggermus kan se, men synet er hos de fleste artene lite utviklet og brukes trolig bare til grov-orientering.

Undersøkelser har vist at flaggermus under flukten uavbrutt sender ut korte skrik med svingetall høyere enn vårt øre kan oppfatte, vanligvis fra 30 000 til 70 000 hertz. Når lyden treffer en fast gjenstand, blir den reflektert og oppfanget av flaggermusøret. Det er funnet at insektspisende flaggermus kan oppdage og unnvike tråder som bare er 0,1 mm tykke.

Flaggermus lever av insekter eller frukt; noen også av nektar, pollen, fisk, fugl eller pattedyr.

Alle flaggermus i Norge har vinterdvale. Under dvalen synker kroppstemperaturen sterkt, helt ned mot 0 °C, i enkelte tilfeller ned til −5 °C, uten at døden inntrer. Også åndedrettet blir langsomt; det kan gå 15 minutter eller mer mellom hvert åndedrag. Hjertepulsen synker til ca. 20 slag i minuttet.