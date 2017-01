Fra den ene prisutdeling til den andre

Halden24

Av: Hilde Kristin Gustavsen

To dager har gått, to dager med litt tid til å summe seg, men det er ikke lett.

For Magnus August Høiberg sine foreldre, Mette og Jan, så er det mye å ta inn over seg at sønnen, som har artistnavnet Cashmere Cat, sist lørdag vant en Spellemannspris.

- Vi syns det er stor stas med Spellemannsprisen. Vi er så glade for anerkjennelsen, er veldig stolte av ham, og nå har vi plassert prisen, den nevnte harpa, på gromplass i stua, kan mamma Mette Myhrvold røpe.

Spellemannsprisen kom på lørdag, på direkten fra NRK, og ble gitt til Magnus August Høiberg for 'Årets produsent', i hard konkurranse med flere andre sterke navn.

- Vi hadde Magnus på ''Facetime'' både før, under og etter prisutdelingen, og vi hadde en fantastisk kveld, kan mamma Mette Myhrvold fortelle.

Men - det stopper kanskje ikke der. Nå venter det en kanskje enda større happening for Magnus/Cashmere Cat. Han er nominert til Grammy.

Knapt noen pris er gjevere enn en 'Grammy', og nå er en haldenser nominert. Vinne er èn ting, men det å være nominert er veldig stort, større enn vi her hjemme kan forstå.

Og foreldrene, ja, de skal snart på tur over dammen.

- Vi gleder oss til å være sammen med ham på Grammy i LA, forteller mamma Mette Myhrvold til Halden24, og vi reiser først til New York neste tirsdag og videre til Los Angeles fredagen etter.

Det er Tory Lanez som er artisten, låta heter ''Luv'', og Magnus August Høiberg, Benjamin Levin og Daystar Peterson er låtskrivere. Låta er hentet fra albumet ''I Told You'', og det er i kategorien ''Best R&B song'' trioen er nominerte.

Svaret må vi altså vente på en stund til, men at det blir spennende å følge med på sendingen er garantert.

I tillegg er Cashmere Cat kreditert som komponist og produsent på albumet til den meget kjente artisten Kanye West, som er nominert i klassen for beste rap-album.

Washington, Paris, New Orleans, Barcelona, New York, og så København og Oslo. Hva har så disse byene til felles, jo, de får alle besøk av Cashmere Cat denne våren og sommeren.

At han skal delta på Roskilde og Øya skapte jubel hos den Skandinaviske fanskaren, som endelig får den store ''katten'' hjemover.

Og, foreldrene, ja, de skal også på konsert.

- Ja, vi skal på flere konserter, og gleder oss veldig til å se ham både i Norge og andre steder i Europa, sier en stolt mamma Mette Myhrvold til Halden24.

I forrige uke kunne den unge, superartisten Ed Sheeran røpe at også han har hjelp fra Cashmere Cat på sitt nye album. Det kommer ut 3. mars, og nordmannen deltar med scratching/lyder og rytmer fra vinylplater, som er en del av hans sjanger generelt. Og Mr. Sheeran, jo, han har vunnet Grammy hele to ganger.