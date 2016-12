Halden24

Førjuls-skirenn på ”Prærien”

Av Egil Torgersen

Utdrag fra boken "Dammer og Haugfolk".

Guttane på Grimsrødhøgda hadde tillyst førjuls-skirenn på ”Prærien”.



Selv om det var fotballen som stod Damhaugsguttane nermest, og som de var mest berømte for, var det likevel enstemmighet for å stille et fem-mannslag.

Mangel på ski

I motsetning til dagens snøforhold før jul, var det den gang nok snø, men ingen eller få hadde ski.



”Prærien” var blitt valgt som arena.

Meningen var at ”rennet” skulle foregå i ”Tur/Retur” i Schultzedalen på Os, men Os-guttane trente her, og de var ikke særlig solidariske med Damhaugsguttane når krigen pågikk. De ville holde seg nøytrale.



De var nok litt for ”fine”, de hadde jo byens ”paradegate” i Os Alle. Dessuten var jo ”Tur/Retur” bare en bakke opp og ned.

Det begynte å nærme seg ”dagen” dvs. kvelden før” rennet.” Den var lagt til onsdag fordi det ifølge almanakken var fullmåne, og var nødvendig for flomlys i bakkene.

Så var det skiene. Nesten ingen hadde ski. Det ble i all hast foretatt en razzia på loft og uthus.



Gunnar kom gledestrålende med et par tønnestaver han fant på trevet over vedskjulet, etter hans mor. Bindingene var en lærrem spikret fast på hver side tvers over.

Oddvar hadde funnet en ski av hvert slag. En som kunne se ut som en ”splitkein” med rottefellabinding, den andre en gammel furuski med hælkappe som støvelbinding.

Reidar mente å ha sett noe som lignet bakdelene på ski stikke fram fra alt rotet på loftet.



Han fikk nødvendig hjelp til å undersøke dette, og resultatet ble to ski av samme type.



De kunne nok se ut som etterlevninger etter ”Trysil Knut” men med sine støvel-bindinger av tvinnet greiner fra en enerbusk var de fullt brukbare.

Per hadde funnet det helt ”store”, Et par hoppski med tre renner under, over tre meter lange, og med solide jernbindinger.



Pers onkel bodde i Dærn, og hadde hoppet på skiene i Ræbben. De var så tunge at han hadde ramlet ned like nedenfor kulen i bakken.

– Med disse må jeg vinne sa Per. Skituppene vil være i mål, før de andre har startet…



Odd hadde fått ski til jul i fjor, med Gresshoppa-bindinger og det hele. Nå manglet bare beksøm, men han skulle stille i gummistøvler.

Deltagere og utstyr på plass

Rennet kan begynne. En stor stav ble tildelt hver av deltagerne til sammen femten i alt , iberegnet de fra Grimsrødhøgda.



Staven ble brukt til å få en god start, og bestod av en delt klessnorstang delt på midten.



Grimsrødguttane var utstyrsmessig bedre stilt, de bodde jo også i et ”finere” strøk.



Løypa ble prøvekjørt, og var glatt og fin med nysnø. Månen lyste fint opp bakkene ned mot målgang og var rene ”flomlyset”.



"Prærien" var lekeplass for oss som var barn på Damhaugen, Oskleva og Grimsrødhøgda. I dag er det Atomveien som går her. Foto: Egil Torgersen 1945.

Det ble et utforrenn

Starten gikk ved Stubberudbanen, og ned mot Amundsdærn og ”Prærien”, og sterkt utfor mot målgang som var i bunnen ved Amunddærnsbekken.

Grimrødhøgdas mest fryktede var Harald.

Han hadde satt som betingelse å få startnummer en. Han hadde ennå ikke meldt sin ankomst, og det gikk melding om at han måtte gi grisene og hønene mat først.

Det nærmet seg start.

Olaf på ”Myra” ble valgt til hornblåser fordi faren hans var med i Damhaugsmusikken.

Lyden av hornet måtte høres helt ned til målgangen.

Per hadde lånt vekkerklokka hjemme, med sekundviser og det hele, så tidtagingen skulle være i orden. Tor hadde laget startnummer av papir og med sikkerhetsnåler.

Klart for start, Per manglet…



Fire mann fra Damhaugen stod på startstreken, hvor var den femte?

Per manglet. Han var lagets ankermann med de tunge skia, de ville komme godt med i utforbakkene.



Langt nede i Amundsdærn dukket han opp , to mann kom bærende med skia i den dype snøen. Vel framme var nervene lagt på plass, og Harald la utfor som førstemann.

Han var på forhånd favoritt, men presset av dette hadde nok blitt for stort, han gikk over ende i den første svingen, kom seg opp og i rasende fart svingte han opp foran mål.



Det ingen viste og ble sagt var at fjæra på vekkerklokka ikke var trukket opp nok, og klokka stoppet før han gikk i mål. Han fikk en ”stipulert” tid.



Med klokka i gang, kom neste mann som var Oddvar. Allerede oppe i svingen hadde han tydelig problemer, den ene skia var det mer fart på enn den andre, og valgte å stå på en ski ned mot mål.



Deretter fulgte flere Grimrødboere, med supre ski og utstyr, men resultatene var dårligere.

Per startet sist

Per hadde allerede før start problemer med de lange skiene som det var umulig å få styring på. Det hele startet med en forrykende start utfor den første bakken, men greide ikke svingen ned mot mål.

Skiene ville rett fram, og ned Amundsdærn mot Hoffgårdløkka.



Han hadde den beste mellomtiden så langt, ved passering av huset til Klara, skjønte han at han var på feil spor.



Klara stod i vinduet da han passerte i forrykende tempo. og selv med åtte pluss i brilleglassene var det umulig å registrere hva som passerte huset.

Leteaksjon etter Per før premieutdeling

Premieutdelingen skulle foregå i grisehuset, men først ble det besluttet en leteaksjon etter Per. Et var sikkert at han hadde passert huset til Klara, og leteaksjonen ble derfor lagt i retning Hoffgårdløkka.

Langt der nede i en snøhaug i nærheten av brua var det noe som rørte seg i en stor snøhaug. Det var Per, noe fortumlet og med brukket ski.



Han kunne uskadd følge med til premieutdelingen.

Epler og pærer i premie

Vel framme i Grisehuset var det tid for premieutdeling.

Første premie besto av to røde epler fra ”Larsenhagen” lagret omhyggelig fra i høst.

Andre premie var et eple fra Næsjegårn, her hadde det vært det umulig å komme inn i hagen, så det ble et eple som var falt utenfor hagegjerdet.



Tredje premie var to gråpærer erobret fra hagen til gamle Hoel, noe medtatte etter et langt opphold i silkepapir i kles-skapet.



Som fanfare for hver premie stemte Charles i på trekkspillet.

