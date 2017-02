Forfattermøte for barn

Halden24

Søndag klokken 13.00 på S16 kommer forfatter og illustratør Kari Grossmann. Her skal hun prate om og lese fra bøkene om Lillesøster og Malvin.

- Kari Grossmann (f. 1942) er fra Trondheim. Hun er forfatter og illustratør. Grossmann har skrevet over tretti bøker, og flere av dem er oversatt til en rekke språk. I tillegg til sin egen omfattende produksjon har hun illustrert andres bøker, laget informasjonsmateriell for og om barn, samt illustrasjoner i tidsskrifter og for barne-TV. Grossmann skal lese fra bildebokseriene om Lillesøster og Malvin, forteller Lisa Gustavsen i Halden Litteraturforening.