-Jeg har jobbet med Julie før, og hun er en stor artist. Når jeg kunne velge fritt da dette ble planlagt, visste jeg at jeg ville ha henne med. Så er jeg stor fan av Rigmor, har utgivelsene hennes, og hun synger nydelig. Jeg er kjempehappy. Og koret i dag var også bra. Sterke vokaler, sier han fornøyd.

-For et fantastisk orkester

-Jeg har sunget med mange ulike blåseorkestera, og da jeg kom hit så tenkte jeg; -Vicket fantastiskt bra orkester! Jeg tror ikke at jeg har sunget med noen som er så bra noen gang, sier Rigmor Gustafsson og legger til

– Jeg tenkte at Halden er en liten by, sammenlignet med Stockholm, og så har dere dette, her, Det Norske Blåseensemblet. Ja, jeg ble nesten litt, hva heter det, litt sjokkert. Man har jo forventninger, men. Dette overgikk alt, sier den svenske artisten.

-Alt småtteriet som skjer på scenen, ikke bare for oss solistene, men all jobb som ligger bak her, og det som skjer er bare så bra. De er utrolig dyktige, og jeg føler meg heldig. Endelig får jeg synge med dem.

-Dere er heldige i Halden som har dom här, legger Rigmor til. Og så gir hun Winston Churchill sitt sitat til oss: «Et land uten kultur er intet land å forsvare!» Og begge nikker og er enige

-DNBE er utrolig dyktige og profesjonelle.

Fredag skal Magic Moments of Burt Bacharach med DNBE og solistene fremføres i Den Norske Opera og Ballett.

Solistene

Julie Dahle Aagård Julie Dahle Aagård er utdannet sangpedagog ved jazzlinjen (NTNU) og har en rekke solide forestillinger, show og albumutgivelser på merittlisten. Albumet Stompin’ feet (2009) ble møtt med jubel blant kritikere og i musikkmiljøer, og førte med seg Spellemannsnominasjon i klassen Årets Kvinnelige Artist i 2009. En nydelig kombinasjon av soul og jazz har alltid vært Julies varemerke, anført av hennes særegne og lekne klang. Med sin seneste utgivelse Lauvet (2015), viser hun at hun på mesterlig vis også behersker roots-, folk- og bluesmusikken – og det på flatangerdialekt.

Rigmor Gustafsson Rigmor Gustafsson er jazzsangerinnen med ett bein i Värmland og ett i Stockholm – og med verden som scene. Hun er utdannet jazzmusiker ved The New York School for Jazz and Contemporary Music, og i 1996 kom debutplaten In the light of day. Siden da har hun utgitt ytterligere 8 album og skapt evige inntrykk, blant annet for sine tolkninger av Burt Bacharachs musikk. Hyllest-albumet Close to you (2004) solgte til gull – som det første jazzalbumet siden Monica Zetterlunds Varsamt i 1991. Rigmor har mottatt en lang rekke stipendier, utmerkelser og priser for sin musikk, og i 2013 ble hun tildelt den mest prestisjefylte svenske jazzprisen av de alle: Kungliga Musikaliska Akademins Jazzpris.

Tarjei Grimsby

Tarjei W. Grimsby er en av våre egne musikere, han er til daglig fast ansatt som trombonist i orkesteret. Han er en alsidig trombonist med sitt virke innen klassisk og jazz. I tillegg til jobben hos oss er, han også aktiv som frilanser innenfor teater, studio og TV. Han har vært fast i blåserekken til det norske rockebandet Bigbang og i orkesteret i TV 2-programmet Skal vi danse. Grimsby er mye brukt som solist og har i senere tid også jobbet mye som dirigent. Han ble i 2016 som første trombonist i Skandinavia, artist for det prestisjetunge trombonemerket Rath.