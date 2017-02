Folksomt under bokbad med Vitanza

Halden24

Av: Hilde Kristin Gustavsen

Over 120 litteraturinteresserte ville høre Demian Vitanza fortelle fra sin roman ''Dette livet eller det neste'', som skildrer norskpakistanske Tariq sin oppvekst, radikalisering, perioden av livet hans som fremmedkriger i Syria.

- Jeg dro til Syria

-Tariq og min kilde, Isak, er ikke èn og samme person, forteller forfatteren til sitt publikum. Dette er en romanfigur, presiserte han.

Boken er rykende fersk, men den har allerede fått strålende kritikker og forfatteren har blant annet vært gjest i NRK Dagsrevyen: Det hele startet egentlig litt tilfeldig, og vi går ett år tilbake i tid. Da holdt Demian Vitanza et skrivekurs i et norsk fengsel, og der møtte han en returnert fremmedkriger som ønsket å fortelle om sitt liv.

- Jeg har en historie å fortelle, sa Isak til Vitanza.

- Tja, tenkte jeg, det er det mange som sier at de har, sier Vitanza. Publikum ler litt, og nikker gjenkjennende.

Men, da fortsatte Isak, sier Vitanza videre, og Isak sier til meg:

- Jeg dro til Syria!

Demian Vitanza forteller at han da skjønte at denne gutten virkelig hadde en historie å fortelle, så Vitanza ringte forlaget, og da var de i gang. I mer enn ti måneder har Vitanza besøkt fengselet ukentlig, og snakket med den innsatte i tilsammen over hundre timer.

Kampsport og religion

Romanfiguren vokser opp i Halden, har sin far i fengsel, blir selv sendt på kostskole i Pakistan, og en veldig hard kadettskole med en streng hverdag.

Vitanza forteller:

- Problemet var ikke oppholdet der, men problemene startet da han kom hjem.

- Rammene forsvant, og da gikk det ''alle veier''. Det ble rus og kriminalitet, og dermed gikk det fra det ene ekstreme til det andre. Han, hovedpersonen, følte seg som taper på skolen, men som en vinner på fritida.

Så forteller Vitanza ganske grundig om Tariq, treningen hans med kampsport, at religionen oppdages for alvor, og et helt spesielt og følsomt besøk i moskeen i Halden.

Litteraturforeningen fornøyd

Det var helt stille, lenge. Kveldens bokbad hadde en alvorlig setting fordi temaet i Demian Vitanza sin siste bok er alvorlig, men allikevel ble det rom for flere herlige latterutbrudd også. Det fordi Vitanza er en fantastisk formidler, han byr på seg selv, er dønn ærlig, men i akkurat passe porsjoner.

Mons Hvattum fra Litteraturforeningen ønsket både velkommen og takket av, og det vanket blomster på forfatteren såvel som på bokbader Shan Salman Ibrahim Butt, også han fra Halden og talsperson for byens moskè.

Butt var engasjert, stilte gode spørsmål slik at forfatteren fikk dele både sine personlige og profesjonelle inntrykk og tanker rundt arbeidet av sin bok. Da bokbadet var slutt kom en henvendelse fra foreningen direkte til Butt, om han ville være bokbader flere ganger. Bedre skussmål går det neppe an å få.

Bokbader Butt

Halden24 tok en prat med Butt etter bokbadet, og spurte ham om hvilket inntrykk boka har gjort på ham.

- Jeg fikk et veldig dypt inntrykk av boka.

- Den var veldig engasjerende, jeg ble revet med fra første side, og hovedpersonen drar deg med inn i fortellingen og inn i hans reise fra begynnelse til slutt, forteller Shan Salman Ibrahim Butt til Halden24 sin utsendte.

- Den berørte meg dypt. Det var steder i boka jeg hadde lyst til å grine med hovedpersonen, jeg hadde også lyst til å hjelpe han, og hjelpe ham med å komme ut av de veldig mange utfordringene han hadde både før og etter reisen til Syria.

Du har fått mange tilbakemeldinger i dag, Butt, er du selv fornøyd?

- Jeg er egentlig beæret, forfatteren er jo hovedpersonen her.

- Og jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk komme hit.

Shan Salman Ibrahim Butt fortalte i tillegg at han ønsker folk velkommen til moskeen i Halden. Den skal være åpen for alle, være kunnskap- og dialogrettet, og avmystifisere, bygge broer og vise forståelse. Moskeen må samtidig være en del av samfunnet.

Stolt, men ikke overrasket far

En som var spesielt stolt i kveld var far Vitanza, og han var absolutt ikke overrasket over at sønnen Demian har begått denne spesielle boken.

- Det er noe nytt for ham, men ikke for meg. Han har alltid vært engasjert i samfunnet, i dramatiske ting, så det er ikke overraskende at han befinner seg i denne typen litteratur, i noe som er kreativt og virkelig.

- Jeg liker dette, liker når ting griper inn i praktiske problemer, og jeg syns at boka er jordnær og samtidig så fjern, den skaper et fint forhold mellom tanke og virkelighet

Han forteller at han har begynt å lese boka, er ikke ferdig, men forteller samtidig at han har vært med på hele denne bokprosessens ''arbeid''.

Carlo Vitanza, tydelig stolt av sin sønn, som altså ikke overraskende har tatt steget inn i en annen sjanger enn tidligere.

Les denne, sa en tjuvstarter

Det ble atter en fin forfatterkveld for Halden Litteraturforening, og noen sa at dette var en av de beste. Køen var lang foran Jo Køhn fra Køhn Libris, og mange ville sikre seg en signert bok.

''Dette livet eller det neste'' er godt på vei inn på bestselgerlistene, og som en blant publikum sa i dag, som allerede har sikret seg boken, og leser nærmest uavbrutt :

- Skal du lese èn bok i 2017. Så må det bli denne.

Neste bokbad

Dette var den første litteraturkvelden hos Studio16, der foreningen har sine boksøndager for barn. Bryggerhuset Syd er vanligvis arrangørsted, men de var ikke ledige denne kvelden.

Neste bokbad er allerede til uken. Da er det forfatteren Lars Ramslie som samtaler med litteraturanmelder Bernhard Ellefsen, og Ramslie leser fra boken ”Liten fugl. Alt som blir gjort av kjærlighet”.