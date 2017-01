Halden24

Av: Hilde Kristin Gustavsen

Hvert år oppdager 3000 kvinner celleforandringer i kroppen, men ikke alle er klar over at hos mange av dem kan dette forebygges med en vaksine.

Onsdag 1. februar er det full fokus på denne HVP-vaksinen, og Beate Steen Nilsen fra Halden, som selv ble rammet av kreftformen, er å finne på stand i Tistasenteret.

- Jeg forteller gjerne fra egne erfaringer til den som måtte lure, sier Beate Nilsen til Halden24. Det er veldig viktig at vi jenter er flinke og går til lege med jevne mellomrom, og tar celleprøver. Hvis ikke fastlegen tar dette, så be om henvisning videre.

Steen Nilsen har selv gjennomgått kreftbehandling, ble heldigvis frisk, og hun hadde ikke spredning. Hun er sporty og stiller opp for en god sak, vel vitende om at det kan lure en sykdom rundt hjørnet, og har selv erfart at det er viktig å følge med på kroppens signaler.

- Det er en veldig skummel sykdom, sier hun.

Det er Gynkreftforeningen som hvert år, siste uken i januar, har fokus på livmorhalskreft, og det var i 2016 at tilbudet om HPV-vaksinering til kvinner født etter 1991 år ble innført.

På kreftforeningens sider kan man lese om hva denne vaksineringen går ut på, hvorfor det er viktig å ta den, og i tillegg lese og få tips når det gjelder livmorhalskreft.

På Tistasenteret i Halden møter du Beate Steen Nilsen. Hun og andre på stand skal informere, dele ut brosjyrer, og ellers være tilgjengelige for spørsmål.

- Det å få kvinner til å forstå viktigheten av å kjenne etter, lytte til sin egen kropp, det er viktig, skriver foreningen i en mail til sine engasjerte medlemmer som skal stå på stand. Fortell dem at forebygging er viktig.