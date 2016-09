Finnanger Sandsmark ny redaktør i Allkunne

Han har også arbeidet som politisk rådgiver (transport og kommunikasjon og utdanning og forskning) på Stortinget for Venstre.

Han har sittet i Hovedutvalg for kultur og idrett i Halden kommune fra 2007 og var leder av dette hovedutvalget fra 2011.

Finnanger Sandsmark har dels vært politiker for Venstre i Halden og Østfold, og var førstekandidat for Venstre i Østfold til stortingsvalget i 2015, og har vært sentralstyremedlem i Unge Venstre og i partiets landsstyre.

Allkunne er et digitalt, redigert oppslagsverk på nynorsk, som eies og drives av av Stiftelsen Nynorsk kultursentrum.

Per Magnus Finnanger Sandsmark (26) fra Halden blir ny redaktør i det digitale oppslagsverket Allkunne

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER