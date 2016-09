-Fikk en klem både av dronningen og Erna Solberg

Halden24

Både gjestelisten, taler og musikk var en feiring av mangfoldet Norge har å by på. 1.500 gjester fra hele landet var invitert, og det var tydelig at kongeparet ville at gjestelisten skulle speile en befolkning med mange forskjellige bakgrunner.

Safia Abdi Haase var en av de 50, som var invitert fra Østfold.

-Jeg har hatt en helt fantastisk dag i dag. Jeg fikk hilse på Hans Majestet Kongen og jeg fikk en stor klem av dronning Sonja. Jeg fikk en klem og en prat med Erna Solberg. Jeg er så glad at jeg fikk oppleve dette, og jeg er så stolt, sier Safia til Halden24.

-Som å møte en person du har kjent lenge

Hun har møtt HM Kongen i samtale en gang tidligere også, da Kongen i 2014 utnevnte henne til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår.

Da dronning Sonja var i Halden i anledning 350 årsjubileet i 2015 satt hun sammen med Sofia.

-Jeg møtte dronningen i Halden under byjubileet, og vi satt sammen en time. Hun er som en person man har kjent veldig lenge, og veldig kunnskapsrik og flink til å lytte. I dag spurte hun hvordan det gikk med prosjektene mine og klemte meg. Ja, jeg er så glad for dette, forteller Safia.

Roser HM Kongen for hans tale

– Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting, sa kongen, som la til at hans største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre.

– At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk, sa kongen i sin velkomsttale.

Hans Majestet Kongens tale rørte Safia Abdi Haase

-Jeg er helt overveldet. Hans Majestets tale traff meg så rett i hjertet, og ordene hans ga enormt med inspirasjon, sier hun og oppsummerer dagen

-Jeg treffer masse mennesker som jeg kjenner, og fikk snakket med dem. Her i dag følte jeg meg som en ambassadør for Halden og for Multiciultura. Jeg skal spre budskapet om den flotte byen jeg bor i og Multicultura overalt jeg kommer her i landet, avslutter hun.

