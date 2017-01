El Cuero feirer de første ti med plate og konsert i Halden

Halden24

(NTB): – Vi så for oss at El Cuero kunne bli et band å bli gammel i, heter det fra Tommy Reite, bassist i bandet – som har spilt på både de mest slitne punkebuler til å delta i Melodi Grand Prix i 2014.

Fredagens albumutgivelse «For All Remaining Days» er den syvende langspilleren fra El Cuero. Gruppen platedebuterte med et selvtitulert studioalbum i 2007 – spilt inn live i studio i sin tid.

Det passer bra for rockerne med Kristiansund-røtter, som utrettelig har turnert langs norske landeveier.

– Hele grunnen til at vi eksisterer som band, er for å dra ut å spille. Det er ganske meningsløst å bare gå i studio for å lage musikk. Vi må ut og spille live, det var derfor vi begynte å spille, sier Håvard Takle Ohr til NRK Kveldsåpent.

«For All Remaining Days» ble innspilt i Ocean Sound på Giske. Ni av låtene er signert Brynjar Takle Ohr, mens den tiende er laget av bandets nykommer – gitaristen Vegard Strand Holthe, som har vært med siste året.

Konsertliste / El Cuero

* 27.1 – Oslo, Big Dipper med konsert og signering.

* 17.2 – Halden, Bryggerhuset Syd

* 18.2 – Fredrikstad, Gamlebyen Kulturhus

* 24.2 – Vardø, Nordpol Kro

* 3.3 – Bergen, Garage

* 10.3 – Lillestrøm, Kulturpuben

* 17.3 – Asker, Barbacoa

* 18.3 – Alta, City Scene (med The Modern Times)

* 22.4 – Tromsø, Kulturhuset (med The Late Great)

* det blir også datoer i Trondheim, Hamar og Oslo. (©NTB)